Сенат США проголосував за виділення допомоги Україні





Про це пише



Законопроєкт про виділення фінансування союзникам США набрав 79 голосів "за". "Проти" проголосувало 17 сенаторів.



Таким чином, обидві палати американського конгресу схвалили законопроєкт.



Для набуття чинності законопроєкт має підписати президент США Джо Байден.



Нагадаємо, що 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України.



Раніше Оксана Маркарова не виключила, що перший пакет американських озброєнь за новим законом може надійти в Україну вже у квітні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сенат Конгресу США у вівторок переважною більшістю голосів проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів.Про це пише Українська правда з посиланням на трансляцію засідання Сенату.Законопроєкт про виділення фінансування союзникам США набрав 79 голосів "за". "Проти" проголосувало 17 сенаторів.Таким чином, обидві палати американського конгресу схвалили законопроєкт.Для набуття чинності законопроєкт має підписати президент СШАНагадаємо, що 20 квітняРанішене виключила, що перший пакет американських озброєнь за новим законом може надійти в Україну вже у квітні.

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