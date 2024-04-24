Сенат США проголосував за виділення допомоги Україні

Сенат США проголосував за виділення допомоги Україні
Сенат Конгресу США у вівторок переважною більшістю голосів проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів.

Про це пише Українська правда з посиланням на трансляцію засідання Сенату.

Законопроєкт про виділення фінансування союзникам США набрав 79 голосів "за". "Проти" проголосувало 17 сенаторів.

Таким чином, обидві палати американського конгресу схвалили законопроєкт.

Для набуття чинності законопроєкт має підписати президент США Джо Байден.

Нагадаємо, що 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України.

Раніше Оксана Маркарова не виключила, що перший пакет американських озброєнь за новим законом може надійти в Україну вже у квітні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Смоленській області – потужна пожежа на НПЗ: росія заявила про атаку
Сьогодні, 10:10
Сенат США проголосував за виділення допомоги Україні
Сьогодні, 09:50
18-річний волинянин під час конфлікту вдарив ножем свого товариша
Сьогодні, 09:44
ЗСУ ліквідували ще 880 окупантів
Сьогодні, 09:15
За добу на фронті відбулося 101 бойове зіткнення, - Генштаб
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
У Смоленській області – потужна пожежа на НПЗ: росія заявила про атаку У Смоленській області – потужна пожежа на НПЗ: росія заявила про атаку
Сьогодні, 10:10
ЗСУ ліквідували ще 880 окупантів ЗСУ ліквідували ще 880 окупантів
Сьогодні, 09:15
За добу на фронті відбулося 101 бойове зіткнення, - Генштаб За добу на фронті відбулося 101 бойове зіткнення, - Генштаб
Сьогодні, 09:00
Більшість зброї з пакету допомоги США для України вже знаходиться у Німеччині та Польщі, – CNN Більшість зброї з пакету допомоги США для України вже знаходиться у Німеччині та Польщі, – CNN
23 квітень, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Смоленській області – потужна пожежа на НПЗ: росія заявила про атаку
Сьогодні, 10:10
 0
Сенат США проголосував за виділення допомоги Україні
Сьогодні, 09:50
 0
18-річний волинянин під час конфлікту вдарив ножем свого товариша
Сьогодні, 09:44
 0
ЗСУ ліквідували ще 880 окупантів
Сьогодні, 09:15
 0
КАСКО без головного болю: секрети швидкого та вигідного оформлення
Сьогодні, 09:08
 0
Медіа
відео
1/8