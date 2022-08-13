Луцькі хірурги пришили руку 37-річному чоловіку
Сьогодні, 10:30
Хірурги медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади пришили руку 37-річному чоловіку з Володимира, який травмував її на будівництві.
Про це пише Суспільне.
Станом на 24 квітня від операції минуло дев'ять днів, рука пацієнта жива, капілярний симптом активний, чоловік ворушить пальцями, повідомили у медичному об'єднанні Луцької міської територіальної громади.
Чоловік травмувався 15 квітня. Його транспортували до Луцька, де лікарі відділення реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці одразу забрали пацієнта до операційної. У чоловіка діагностували — відчленування променевого зап'ястного суглоба, рука ледь трималася на залишках шкіри, каже завідувач відділення, хірург Роман Трач.
"Довелося складати і фіксувати кістки, під мікроскопом зшивати артерії, вени, нерви та сухожилки. Ми провели не просту операцію, а реплантацію кінцівки. Зараз проводимо відповідне медикаментозне лікування і герудотерапію, тобто, лікування пʼявками", — говорить лікар.
Зі слів Романа Трача, є сподівання на те, що вдасться відновити роботу руки. Адже від моменту травми до того часу, коли чоловіка взяли в операційну, минуло півтори години. Додає лікар: це той час, який дозволяв хірургам боротися за порятунок руки.
Попереду на пацієнта чекає довготривала реабілітація з відновлення рухливості, каже Роман Трач .
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Про це пише Суспільне.
Станом на 24 квітня від операції минуло дев'ять днів, рука пацієнта жива, капілярний симптом активний, чоловік ворушить пальцями, повідомили у медичному об'єднанні Луцької міської територіальної громади.
Чоловік травмувався 15 квітня. Його транспортували до Луцька, де лікарі відділення реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці одразу забрали пацієнта до операційної. У чоловіка діагностували — відчленування променевого зап'ястного суглоба, рука ледь трималася на залишках шкіри, каже завідувач відділення, хірург Роман Трач.
"Довелося складати і фіксувати кістки, під мікроскопом зшивати артерії, вени, нерви та сухожилки. Ми провели не просту операцію, а реплантацію кінцівки. Зараз проводимо відповідне медикаментозне лікування і герудотерапію, тобто, лікування пʼявками", — говорить лікар.
Зі слів Романа Трача, є сподівання на те, що вдасться відновити роботу руки. Адже від моменту травми до того часу, коли чоловіка взяли в операційну, минуло півтори години. Додає лікар: це той час, який дозволяв хірургам боротися за порятунок руки.
Попереду на пацієнта чекає довготривала реабілітація з відновлення рухливості, каже Роман Трач .
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