Луцькі хірурги пришили руку 37-річному чоловіку

Луцькі хірурги пришили руку 37-річному чоловіку
Хірурги медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади пришили руку 37-річному чоловіку з Володимира, який травмував її на будівництві.

Про це пише Суспільне.

Станом на 24 квітня від операції минуло дев'ять днів, рука пацієнта жива, капілярний симптом активний, чоловік ворушить пальцями, повідомили у медичному об'єднанні Луцької міської територіальної громади.

Чоловік травмувався 15 квітня. Його транспортували до Луцька, де лікарі відділення реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці одразу забрали пацієнта до операційної. У чоловіка діагностували — відчленування променевого зап'ястного суглоба, рука ледь трималася на залишках шкіри, каже завідувач відділення, хірург Роман Трач.

"Довелося складати і фіксувати кістки, під мікроскопом зшивати артерії, вени, нерви та сухожилки. Ми провели не просту операцію, а реплантацію кінцівки. Зараз проводимо відповідне медикаментозне лікування і герудотерапію, тобто, лікування пʼявками", — говорить лікар.

Зі слів Романа Трача, є сподівання на те, що вдасться відновити роботу руки. Адже від моменту травми до того часу, коли чоловіка взяли в операційну, минуло півтори години. Додає лікар: це той час, який дозволяв хірургам боротися за порятунок руки.

Попереду на пацієнта чекає довготривала реабілітація з відновлення рухливості, каже Роман Трач .

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Теги: Луцьк, лікарі, рука
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