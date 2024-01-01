Залужний почне працювати послом у Британії найближчими тижнями, - Подоляк
Сьогодні, 10:50
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний почне виконувати обов'язки посла України у Великій Британії вже найближчими тижнями.
Про це в ефірі КИЇВ24 повідомив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, передає Укрінформ.
"Наскільки я розумію, офіційно вже там все уточнено. Він буде офіційно послом, мається на увазі щодо агремана та щодо протокольних процедур через Міністерство закордонних справ. Я думаю, що це питання тижнів, відповідно ще деякі логістичні складові треба довирішити», - сказав Подоляк.
Він також зауважив, що кадрові ротації - це нормальний процес у демократичних країнах.
7 березня Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що перевагою Залужного на посаді посла України у Великій Британії буде його військовий бекґраунд.
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Про це в ефірі КИЇВ24 повідомив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, передає Укрінформ.
"Наскільки я розумію, офіційно вже там все уточнено. Він буде офіційно послом, мається на увазі щодо агремана та щодо протокольних процедур через Міністерство закордонних справ. Я думаю, що це питання тижнів, відповідно ще деякі логістичні складові треба довирішити», - сказав Подоляк.
Він також зауважив, що кадрові ротації - це нормальний процес у демократичних країнах.
7 березня Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що перевагою Залужного на посаді посла України у Великій Британії буде його військовий бекґраунд.
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