Залужний почне працювати послом у Британії найближчими тижнями, - Подоляк

Валерій Залужний почне виконувати обов'язки посла України у Великій Британії вже найближчими тижнями.



Про це в ефірі КИЇВ24 Михайло Подоляк, передає Укрінформ.



"Наскільки я розумію, офіційно вже там все уточнено. Він буде офіційно послом, мається на увазі щодо агремана та щодо протокольних процедур через Міністерство закордонних справ. Я думаю, що це питання тижнів, відповідно ще деякі логістичні складові треба довирішити», - сказав Подоляк.



Він також зауважив, що кадрові ротації - це нормальний процес у демократичних країнах.



7 березня Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що перевагою Залужного на посаді посла України у Великій Британії буде його військовий бекґраунд.

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