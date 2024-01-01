У Луцьку – аварія за участю маршрутки. Є постраждалі

за участю легковика та пасажирського автобуса.



Про це пише



ДТП трапилась у середу, 24 квітня, на вулиці Рівненській у Луцьку, поруч з Київським майданом: зіткнулися легковик Ford та маршрутка.



На місці працює слідчо-оперативна група.



Як повідомив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, в автопригоді постраждали двоє осіб. Одну людину госпіталізували з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки, іншу після надання первинної медичної допомоги відпустили.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неподалік Київського майдану в Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригодаПро це пише Конкурент ДТП трапилась у середу, 24 квітня, на вулиці Рівненській у Луцьку, поруч з Київським майданом: зіткнулися легковик Ford та маршрутка.На місці працює слідчо-оперативна група.Як повідомив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, в автопригоді постраждали двоє осіб. Одну людину госпіталізували з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки, іншу після надання первинної медичної допомоги відпустили.Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію