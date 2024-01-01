У Луцьку – аварія за участю маршрутки. Є постраждалі
Сьогодні, 11:05
Неподалік Київського майдану в Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та пасажирського автобуса.
Про це пише Конкурент.
ДТП трапилась у середу, 24 квітня, на вулиці Рівненській у Луцьку, поруч з Київським майданом: зіткнулися легковик Ford та маршрутка.
На місці працює слідчо-оперативна група.
Як повідомив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, в автопригоді постраждали двоє осіб. Одну людину госпіталізували з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки, іншу після надання первинної медичної допомоги відпустили.
Деталі – згодом.
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Про це пише Конкурент.
ДТП трапилась у середу, 24 квітня, на вулиці Рівненській у Луцьку, поруч з Київським майданом: зіткнулися легковик Ford та маршрутка.
На місці працює слідчо-оперативна група.
Як повідомив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, в автопригоді постраждали двоє осіб. Одну людину госпіталізували з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки, іншу після надання первинної медичної допомоги відпустили.
Деталі – згодом.
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