У Луцьку – аварія за участю маршрутки. Є постраждалі

У Луцьку – аварія за участю маршрутки. Є постраждалі
Неподалік Київського майдану в Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та пасажирського автобуса.

Про це пише Конкурент.

ДТП трапилась у середу, 24 квітня, на вулиці Рівненській у Луцьку, поруч з Київським майданом: зіткнулися легковик Ford та маршрутка.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Як повідомив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, в автопригоді постраждали двоє осіб. Одну людину госпіталізували з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки, іншу після надання первинної медичної допомоги відпустили.

Деталі – згодом.


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Теги: ДТП, Луцьк
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