У Луцьку зіткнулися маршрутка та авто: у поліції повідомили деталі аварії
Сьогодні, 11:45
Поліцейські з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участі маршрутного таксі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія трапилася учора, 22 квітня, близько 13 години на перехресті вулиць Дубнівська-Садовського.
Зіткнулися маршрутка ATAMAN та автомобіль Mercedes-Benz. Обидва водії транспортних засобів, 61-річний лучанин та 50-річний мешканець Підгаєць, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували. До медзакладу також звернулася 74-річна пасажирка автобуса, після надання необхідної допомоги її відпустили додому.
Водії за кермом були тверезі. Транспортні засоби з місця події вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України . Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія трапилася учора, 22 квітня, близько 13 години на перехресті вулиць Дубнівська-Садовського.
Зіткнулися маршрутка ATAMAN та автомобіль Mercedes-Benz. Обидва водії транспортних засобів, 61-річний лучанин та 50-річний мешканець Підгаєць, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували. До медзакладу також звернулася 74-річна пасажирка автобуса, після надання необхідної допомоги її відпустили додому.
Водії за кермом були тверезі. Транспортні засоби з місця події вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України . Триває слідство.
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