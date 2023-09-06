У Луцьку зіткнулися маршрутка та авто: у поліції повідомили деталі аварії

У Луцьку зіткнулися маршрутка та авто: у поліції повідомили деталі аварії
Поліцейські з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участі маршрутного таксі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія трапилася учора, 22 квітня, близько 13 години на перехресті вулиць Дубнівська-Садовського.

Зіткнулися маршрутка ATAMAN та автомобіль Mercedes-Benz. Обидва водії транспортних засобів, 61-річний лучанин та 50-річний мешканець Підгаєць, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували. До медзакладу також звернулася 74-річна пасажирка автобуса, після надання необхідної допомоги її відпустили додому.

Водії за кермом були тверезі. Транспортні засоби з місця події вилучили.
У Луцьку зіткнулися маршрутка та авто: у поліції повідомили деталі аварії

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України . Триває слідство.

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Теги: Луцьк, ДТП, маршрутка
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