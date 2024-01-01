У Харкові зрадник хотів навести російські бомби на базу ГУР

У Харкові зрадник хотів навести російські бомби на базу ГУР
Працівники СБУ затримали у Харкові коригувальника, який хотів навести російські авіабомби на базу спецпризначенців ГУР МО.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки затримала ще одного коригувальника ракетно-бомбових ударів росії по Харкову.

Зловмисник намагався виявити локації спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
У Харкові зрадник хотів навести російські бомби на базу ГУР

За наведенням фігуранта окупанти сподівались завдати вогневого ураження по цих об'єктах.

Для здійснення атаки рашисти планували задіяти балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАБ-500.

Щоб навести їх на ціль, ворожий коригувальник вийшов на сеанс зашифрованого зв’язку зі своїм куратором з російської розвідки і передав йому координати.

Служба безпеки затримала його у власному помешканні.
У Харкові зрадник хотів навести російські бомби на базу ГУР

Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення міської інфраструктури від нової повітряної атаки країни-агресора.

У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російською спецслужбою.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. На початку квітня цього року окупанти залучили його до співпраці через соцмережі, де він публікував власні антиукраїнські коментарі.

Для збору розвідданих фігурант обходив територію міста та відслідковував місця базування Сил оборони.

Крім того зловмисник «втемну» випитував потрібну інформацію у клієнтів місцевого торговельно-розважального центру, де він працював продавцем.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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