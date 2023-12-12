Розблокування «Ягодина»: яка ситуація на волинському пункті пропуску

За неповну першу добу роботи розблокованого пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» волинські митники оформили 458 ваговозів на в’їзд в Україну та 344 – на виїзд до Польщі.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці."Щодо експорту, першим оформився вантаж з промисловим товаром, який записався до Є-черги на перетин кордону ще 25 лютого", - наголошують на митниці.Станом на цю пору у черзі з польского боку на в’їзд перед Дорогуськом очікує 150 транспортних засобів. В електронній черзі з українського боку виклику до Ягодина від Укртрансбезпеки, що адмініструє цю чергу, очікує 1685 авто. Після поширеної новини про розблокування Ягодина вона збільшилась у 12 разів."Працюємо у посиленому режимі, аби надолужити простій, зумовлений польською блокадою кордону. До слова, лише у цьому році вона тривала 90 календарних днів", - зазначають митники.Нагадаємо, що вчора, 22 квітня, о 13.00. Рух для вантажівок - відновлений.