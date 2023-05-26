На Волині затримали двох водіїв з підробленими посвідченнями

За минулу добу поліцейські виявили двох водіїв, які керували транспортом з підробленими документами.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 22 квітня, на вулиці Олени Пчілки у Ковелі, за порушення правил дорожнього руху, співробітники відділу реагування патрульної поліції зупинили легковик Opel Astra, за кермом якого перебував 43-річний житель Маневиччини.Під час перевірки документів на право керування транспортним засобом, з’ясувалося, що посвідчення водія має явні ознаки підробки.На місце прибула група реагування патрульної поліції, підозрілий документ вилучили та направили на дослідження.За порушення правил дорожнього руху на правопорушника склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 122 КУпАП.Цього ж дня у селищі Мар’янівка аналогічний документ із ознаками підробки поліцейським для перевірки надав 28-річний мотоцикліст.Його також вилучили.За обома фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.Триває слідство.