МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку, - ЗМІ

МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку, - ЗМІ
Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо громадян України призовного віку. Заборона діятиме до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації.

Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який є у розпорядженні ZN.UA.

“З урахуванням пунктів 6 та 16 частини першої статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією рф проти України, з метою недопущення уникнення громадянами України обов’язку з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування й соціальної підтримки та наявності військово-облікових документів доручаю з 23.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років”, – йдеться у листі за підписом Сибіги.
МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку, - ЗМІ

Зазначається, що можливі лише консульські дії, пов’язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну. Розпорядження МЗС діє “до отримання додаткових роз’яснень щодо порядку застосування положень” закону щодо посилення мобілізації, який був оприлюднений 17 квітня й набуде чинності у травні.

Пункти 6 та 16 статті 8 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, на які посилається МЗС, передбачають:

6) встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;

16) забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки України; обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби;

Нагадаємо, що серед основних положень мобілізаційного закону:

- обмеження права на керування транспортними засобами для тих, хто ухиляється від виконання обов’язків на вимогу ТЦК та СП;

- обов’язкова наявність при собі військово-обліковий документа та пред’явлення його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи прикордонника;

- обов’язкове оновлення персональних даних військовозобов'язаними протягом 60 днів з дня набрання чинності законом (і тими, хто в Україні, і тими, хто за кордоном). Це можна буде зробити за допомогою електронної пошти, телефону чи електронного кабінету.

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Теги: Росія, Україна, війна, чоловіки, консульства
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