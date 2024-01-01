Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 26 – 28 квітня





Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історію про жіночу жагучу самотність і палке бажання знайти відраду в коханні. Спостерігатимуть надзвичайно веселу комедію, сповнену карколомних ситуацій, у які потраплятимуть дві дівчини, що шукають пригод. Вистава про приборкання норовливого нареченого, життєва простота щирих сценічних переживань – усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться казковим сюжетом мюзиклу, який має ще й глибокий змiст та мораль.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 26 до 28 квітня.



У п’ятницю, 26 квітня, о 18:00 на камерній сцені – мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Ірина Стежка. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Важко уявити людину, яка немає жодної мрії. Головна героїня цієї постановки, на перший погляд, щаслива та самодостатня жінка: має доньку, чоловіка, подруг, і провадить гламурне світське життя… Але чому ж її очі такі сумні? А що, як порушити увесь цей «благоустрій» та замовити собі чоловіка для любовної гри? Чи буде достатньо вигаданого «кохання»…? Що принесе ця зустріч: віру чи зневіру?



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



У суботу, 27 квітня о 17:00 – комедія «Шахрайки» Наталії Уварової. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Основна сцена театру. Тривалість вистави – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Комедія про двох звичайних дівчат, які випадком долі перетворились на справжнісіньких шахрайок, головне завдання яких – не «спалитись», адже на кону – мільйони! Ситуація у винайманому житлі поступово лише ускладнюватиметься, оскільки, як на те, у квартирі додається усе більше гостей, дехто із яких таки дізнався про їхні хитрощі і не проти пограти в ігри...



У неділю, 28 квітня о 12:00 – мюзикл «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).



Наша постановка – це історія, яка знайома багатьом поколінням дітей. Напевно, жодна дитина не ставила під сумнів існування чарівної рукавички із цієї казки. А живе виконання джазової музики неодмінно підвищить інтерес до дійства.



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається



У неділю ввечері, 28 квітня о 17:00 на основній сцені – комедія «Коханий нелюб» Ярослава Стельмаха. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Запрошуємо глядачів зазирнути до графського маєтку, де зустрінуться двоє людей, заручених іще з дитинства, а відтак переконаних, що із цього шлюбу нічого хорошого не вийде. От тільки за усіма іграми, інтригами та розіграшами можна закохатися по-справжньому…



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.У п’ятницю,на камерній сцені –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).Важко уявити людину, яка немає жодної мрії. Головна героїня цієї постановки, на перший погляд, щаслива та самодостатня жінка: має доньку, чоловіка, подруг, і провадить гламурне світське життя… Але чому ж її очі такі сумні? А що, як порушити увесь цей «благоустрій» та замовити собі чоловіка для любовної гри? Чи буде достатньо вигаданого «кохання»…? Що принесе ця зустріч: віру чи зневіру?Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У суботу,. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Основна сцена театру. Тривалість вистави – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).Комедія про двох звичайних дівчат, які випадком долі перетворились на справжнісіньких шахрайок, головне завдання яких – не «спалитись», адже на кону – мільйони! Ситуація у винайманому житлі поступово лише ускладнюватиметься, оскільки, як на те, у квартирі додається усе більше гостей, дехто із яких таки дізнався про їхні хитрощі і не проти пограти в ігри...У неділю,, автор текстів пісень –, за мотивами української народної казки. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).Наша постановка – це історія, яка знайома багатьом поколінням дітей. Напевно, жодна дитина не ставила під сумнів існування чарівної рукавички із цієї казки. А живе виконання джазової музики неодмінно підвищить інтерес до дійства.У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У неділю ввечері,на основній сцені –. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Запрошуємо глядачів зазирнути до графського маєтку, де зустрінуться двоє людей, заручених іще з дитинства, а відтак переконаних, що із цього шлюбу нічого хорошого не вийде. От тільки за усіма іграми, інтригами та розіграшами можна закохатися по-справжньому…Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud

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