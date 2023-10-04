Довічне ув'язнення отримав солдат-строковик, який розстріляв нацгвардійців у Дніпрі
Сьогодні, 13:20
Довічне позбавлення волі отримав нацгвардієць, який розстріляв своїх співслужбовців на заводі Південмаш у Дніпрі.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.
За публічного обвинувачення прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ухвалено вирок солдату-строковику Нацгвардії України.
Суд визнав його винним у порушенні статутних правил взаємовідносин, вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженні зі зброєю.
Нацгвардійцю призначено покарання – довічне позбавлення волі.
Прокурори у суді довели, що 27 січня 2022 року військовослужбовець був включений до складу варти, що охороняла територію державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» у Дніпрі.
Уночі він викрав зброю із зброярні та відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинули четверо його співслужбовців та працівниця підприємства. Ще п’ятеро нацгвардійців отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Після скоєного стрілок втік з місця несення служби, з собою забрав зброю.
Невдовзі його затримали працівники правоохоронних органів.
У суді засуджений свою провину визнав повністю.
На вирок суду він очікував під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.
За публічного обвинувачення прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ухвалено вирок солдату-строковику Нацгвардії України.
Суд визнав його винним у порушенні статутних правил взаємовідносин, вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженні зі зброєю.
Нацгвардійцю призначено покарання – довічне позбавлення волі.
Прокурори у суді довели, що 27 січня 2022 року військовослужбовець був включений до складу варти, що охороняла територію державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» у Дніпрі.
Уночі він викрав зброю із зброярні та відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинули четверо його співслужбовців та працівниця підприємства. Ще п’ятеро нацгвардійців отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Після скоєного стрілок втік з місця несення служби, з собою забрав зброю.
Невдовзі його затримали працівники правоохоронних органів.
У суді засуджений свою провину визнав повністю.
На вирок суду він очікував під вартою.
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