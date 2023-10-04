Довічне ув'язнення отримав солдат-строковик, який розстріляв нацгвардійців у Дніпрі

Довічне ув'язнення отримав солдат-строковик, який розстріляв нацгвардійців у Дніпрі
Довічне позбавлення волі отримав нацгвардієць, який розстріляв своїх співслужбовців на заводі Південмаш у Дніпрі.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За публічного обвинувачення прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ухвалено вирок солдату-строковику Нацгвардії України.

Суд визнав його винним у порушенні статутних правил взаємовідносин, вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженні зі зброєю.

Нацгвардійцю призначено покарання – довічне позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що 27 січня 2022 року військовослужбовець був включений до складу варти, що охороняла територію державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» у Дніпрі.

Уночі він викрав зброю із зброярні та відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинули четверо його співслужбовців та працівниця підприємства. Ще п’ятеро нацгвардійців отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Після скоєного стрілок втік з місця несення служби, з собою забрав зброю.

Невдовзі його затримали працівники правоохоронних органів.

У суді засуджений свою провину визнав повністю.
Довічне ув'язнення отримав солдат-строковик, який розстріляв нацгвардійців у Дніпрі

На вирок суду він очікував під вартою.
Довічне ув'язнення отримав солдат-строковик, який розстріляв нацгвардійців у Дніпрі
Довічне ув'язнення отримав солдат-строковик, який розстріляв нацгвардійців у Дніпрі
Довічне ув'язнення отримав солдат-строковик, який розстріляв нацгвардійців у Дніпрі
Довічне ув'язнення отримав солдат-строковик, який розстріляв нацгвардійців у Дніпрі

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Теги: Дніпро, нацгвардієць, розстріл, суд
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