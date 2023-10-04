Довічне ув'язнення отримав солдат-строковик, який розстріляв нацгвардійців у Дніпрі

розстріляв своїх співслужбовців на заводі Південмаш у Дніпрі.



Про це



За публічного обвинувачення прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ухвалено вирок солдату-строковику Нацгвардії України.



Суд визнав його винним у порушенні статутних правил взаємовідносин, вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженні зі зброєю.



Нацгвардійцю призначено покарання – довічне позбавлення волі.



Прокурори у суді довели, що 27 січня 2022 року військовослужбовець був включений до складу варти, що охороняла територію державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» у Дніпрі.



Уночі він викрав зброю із зброярні та відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинули четверо його співслужбовців та працівниця підприємства. Ще п’ятеро нацгвардійців отримали поранення різного ступеню тяжкості.



Після скоєного стрілок втік з місця несення служби, з собою забрав зброю.



Невдовзі його затримали працівники правоохоронних органів.



У суді засуджений свою провину визнав повністю.



На вирок суду він очікував під вартою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Довічне позбавлення волі отримав нацгвардієць, якийПро це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.За публічного обвинувачення прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ухвалено вирок солдату-строковику Нацгвардії України.Суд визнав його винним у порушенні статутних правил взаємовідносин, вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженні зі зброєю.Нацгвардійцю призначено покарання – довічне позбавлення волі.Прокурори у суді довели, що 27 січня 2022 року військовослужбовець був включений до складу варти, що охороняла територію державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» у Дніпрі.Уночі він викрав зброю із зброярні та відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинули четверо його співслужбовців та працівниця підприємства. Ще п’ятеро нацгвардійців отримали поранення різного ступеню тяжкості.Після скоєного стрілок втік з місця несення служби, з собою забрав зброю.Невдовзі його затримали працівники правоохоронних органів.У суді засуджений свою провину визнав повністю.На вирок суду він очікував під вартою.

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