У Луцьку автомобіль збив мотоцикліста

У Луцьку автомобіль збив мотоцикліста
У Луцьку сьогодні, 23 квітня, трапилася дорожньо-транспортна пригода на проспекті Молоді.

Про це пише Конкурент.

На проспекті Молоді автомобіль збив мотоцикліста – постраждалий у лікарні

Як повідомив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, на місце виїжджала бригада медиків. До міської клінічної лікарні госпіталізували двох осіб з підозрою на закриту черепно-мозкову травму.

У поліції кажуть, на місці ДТП працюють слідчі Луцького РУП. Вирішуватиметься питання про внесення відомостей до ЄРДР.

У Луцьку автомобіль збив мотоцикліста

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Теги: ДТП, Луцьк
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