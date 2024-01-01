У Луцьку автомобіль збив мотоцикліста
Сьогодні, 14:32
У Луцьку сьогодні, 23 квітня, трапилася дорожньо-транспортна пригода на проспекті Молоді.
Про це пише Конкурент.
На проспекті Молоді автомобіль збив мотоцикліста – постраждалий у лікарні
Як повідомив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, на місце виїжджала бригада медиків. До міської клінічної лікарні госпіталізували двох осіб з підозрою на закриту черепно-мозкову травму.
У поліції кажуть, на місці ДТП працюють слідчі Луцького РУП. Вирішуватиметься питання про внесення відомостей до ЄРДР.
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Про це пише Конкурент.
На проспекті Молоді автомобіль збив мотоцикліста – постраждалий у лікарні
Як повідомив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, на місце виїжджала бригада медиків. До міської клінічної лікарні госпіталізували двох осіб з підозрою на закриту черепно-мозкову травму.
У поліції кажуть, на місці ДТП працюють слідчі Луцького РУП. Вирішуватиметься питання про внесення відомостей до ЄРДР.
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