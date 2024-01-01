У Луцьку зіткнулися бус і легковик

У Луцьку зіткнулися бус і легковик
На вулиці Потебні у Луцьку сьогодні, 23 квітня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

Про це інформує Конкурент.

Речниця волинських патрульних Ельвіра Бендатова пояснила, як сталася аварія. За її словами, патрульні з'ясували, що жінка, яка керувала автомобілем KIA, розверталася, не зайнявши при цьому відповідне крайнє положення на проїзній частині.

У Луцьку зіткнулися бус і легковик


«Внаслідок чого допустила зіткнення з Volkswagen Transporter, який рухався у попутному напрямку. Патрульні на місці склали протокол за статтею 124», – йдеться у коментарі.

Зазначимо, що рух вулицею дуже ускладнений.

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Теги: ДТП, Луцьк
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