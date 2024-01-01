У Луцьку зіткнулися бус і легковик

трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.



Про це інформує



Речниця волинських патрульних Ельвіра Бендатова пояснила, як сталася аварія. За її словами, патрульні з'ясували, що жінка, яка керувала автомобілем KIA, розверталася, не зайнявши при цьому відповідне крайнє положення на проїзній частині.







«Внаслідок чого допустила зіткнення з Volkswagen Transporter, який рухався у попутному напрямку. Патрульні на місці склали протокол за статтею 124», – йдеться у коментарі.



Зазначимо, що рух вулицею дуже ускладнений.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Потебні у Луцьку сьогодні, 23 квітня,за участю двох автомобілів.Про це інформує Конкурент Речниця волинських патрульнихпояснила, як сталася аварія. За її словами, патрульні з'ясували, що жінка, яка керувала автомобілем KIA, розверталася, не зайнявши при цьому відповідне крайнє положення на проїзній частині.«Внаслідок чого допустила зіткнення з Volkswagen Transporter, який рухався у попутному напрямку. Патрульні на місці склали протокол за статтею 124», – йдеться у коментарі.Зазначимо, що рух вулицею дуже ускладнений.

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