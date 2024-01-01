У ЖКГ на окупованій Донеччині зріє колапс

У ЖКГ на окупованій Донеччині зріє колапс
На тимчасово окупованій Донеччині назріває житлово-комунальний колапс. У галузі бракує понад 80% працівників.

Про це у телеграмі інформує Центр національного спротиву.

«Понад вісімдесят відсотків. Саме такої кількості працівників житлово-комунального господарства Донеччини бракує на сьогодні. У результаті – це гори сміття у містах, несанкціоновані сміттєзвалища, тотальна антисанітарія, зграї щурів, несправні системи водопостачання, відсутність опалення. Така ситуація веде до загострення гуманітарної ситуації на тимчасово окупованій Україні», - йдеться у повідомленні.

І навіть обіцяні високі зарплати чи покращення умов праці та надання соціальних гарантій не можуть змінити ситуацію із нестачею працівників. Усе через те, що обіцянки окупантів залишаються тільки обіцянками. Здебільшого працівники комунальних установ не отримували зарплати місяцями.

І ще одна кричуща проблема у ЖКГ окупованих територій. Тут керівниками таких установ окупанти ставлять некваліфікованих осіб, гауляйтерів без необхідної освіти та досвіду, які не здатні управляти колективом та підприємством. Окупанти з цього приводу навіть жаліються у кремль.


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Теги: окупанти, війна
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