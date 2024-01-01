Зупинилося серце Героя Анатолія Дороша з Волині

Шацька громада на Волині перебуває у глибокій скорботі у зв’язку зі смертю військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.Передчасно пішов з життя 37- річний військовослужбовець із села Пулемець Дорош Анатолій Миколайович (19.07.1986 р.н.)Воїн був мобілізований 13 березня 2023 року і боронив Україну від ворога в складі ВЧ 9971, мав звання сержанта.Серце захисника перестало битися 21 квітня. В Анатолія Дороша залишилися в Пулемці дружина і двоє дітей.«Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя і висловлюємо щирі співчуття його рідним і близьким. Про прибуття траурного кортежу і час похорону повідомимо додатково», - зазначили у селищній раді.