Зупинилося серце Героя Анатолія Дороша з Волині
Сьогодні, 15:30
Шацька громада на Волині перебуває у глибокій скорботі у зв’язку зі смертю військовослужбовця Анатолія Дороша.
Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.
Передчасно пішов з життя 37- річний військовослужбовець із села Пулемець Дорош Анатолій Миколайович (19.07.1986 р.н.)
Воїн був мобілізований 13 березня 2023 року і боронив Україну від ворога в складі ВЧ 9971, мав звання сержанта.
Серце захисника перестало битися 21 квітня. В Анатолія Дороша залишилися в Пулемці дружина і двоє дітей.
«Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя і висловлюємо щирі співчуття його рідним і близьким. Про прибуття траурного кортежу і час похорону повідомимо додатково», - зазначили у селищній раді.
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Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.
Передчасно пішов з життя 37- річний військовослужбовець із села Пулемець Дорош Анатолій Миколайович (19.07.1986 р.н.)
Воїн був мобілізований 13 березня 2023 року і боронив Україну від ворога в складі ВЧ 9971, мав звання сержанта.
Серце захисника перестало битися 21 квітня. В Анатолія Дороша залишилися в Пулемці дружина і двоє дітей.
«Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя і висловлюємо щирі співчуття його рідним і близьким. Про прибуття траурного кортежу і час похорону повідомимо додатково», - зазначили у селищній раді.
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