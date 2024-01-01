Зупинилося серце Героя Анатолія Дороша з Волині

Зупинилося серце Героя Анатолія Дороша з Волині
Шацька громада на Волині перебуває у глибокій скорботі у зв’язку зі смертю військовослужбовця Анатолія Дороша.

Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.

Передчасно пішов з життя 37- річний військовослужбовець із села Пулемець Дорош Анатолій Миколайович (19.07.1986 р.н.)

Воїн був мобілізований 13 березня 2023 року і боронив Україну від ворога в складі ВЧ 9971, мав звання сержанта.

Зупинилося серце Героя Анатолія Дороша з Волині


Серце захисника перестало битися 21 квітня. В Анатолія Дороша залишилися в Пулемці дружина і двоє дітей.

«Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя і висловлюємо щирі співчуття його рідним і близьким. Про прибуття траурного кортежу і час похорону повідомимо додатково», - зазначили у селищній раді.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вбивство двох військових на Волині: обвинуваченого просять ув'язнити довічно
Сьогодні, 15:45
Зупинилося серце Героя Анатолія Дороша з Волині
Сьогодні, 15:30
У ЖКГ на окупованій Донеччині зріє колапс
Сьогодні, 15:25
У Луцьку зіткнулися бус і легковик
Сьогодні, 15:08
Депутат, який наводив російські ракети на Запоріжжя, «сів» на 15 років
Сьогодні, 14:50
Схожі новини
Війна обірвала життя Героя Дмитра Луцика з Волині Війна обірвала життя Героя Дмитра Луцика з Волині
22 квітень, 18:01
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Романа Хрупчика Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Романа Хрупчика
22 квітень, 12:02
На Волині сьогодні прощатимуться із Героєм Володимиром Грищуком На Волині сьогодні прощатимуться із Героєм Володимиром Грищуком
22 квітень, 11:06
З-під завалів багатоповерхівки на Дніпропетровщині дістали тіло жінки З-під завалів багатоповерхівки на Дніпропетровщині дістали тіло жінки
19 квітень, 18:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вбивство двох військових на Волині: обвинуваченого просять ув'язнити довічно
Сьогодні, 15:45
 0
Зупинилося серце Героя Анатолія Дороша з Волині
Сьогодні, 15:30
 0
У ЖКГ на окупованій Донеччині зріє колапс
Сьогодні, 15:25
 0
У Луцьку зіткнулися бус і легковик
Сьогодні, 15:08
 0
Депутат, який наводив російські ракети на Запоріжжя, «сів» на 15 років
Сьогодні, 14:50
 0
Медіа
відео
1/8