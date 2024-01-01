Вбивство двох військових на Волині: обвинуваченого просять ув'язнити довічно

Вбивство двох військових на Волині: обвинуваченого просять ув'язнити довічно
Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони ініціюватиме зміну покарання для молодшого сержанта, якого визнали винним в умисному вбивстві двох військовослужбовців на Волині — 48-річного батька та його 26-річного сина.

За рішенням суду, молодшого сержанта ув'язнили на 15 років. Сторона обвинувачення вважає такий вирок "м'яким" і просить максимального покарання — довічного ув'язнення, пише Суспільне з посиланням на спеціалізовану прокуратуру.

Що відомо про умисне вбивство двох військових на Волині

Як відомо з судових засідань, 16 січня 2023 року о третій годині ночі військовий розстріляв двох добровольців із 100 бригади ТрО, з якими разом служив на українсько-білоруському кордоні.

Молодший сержант у стані алкогольного сп’яніння увійшов до приміщення бліндажа, де ночували батько й син, 48-річний Михайло Куцик і 26-річний Олександр Куцик із Ковеля, та вистрілив у них із ручного кулемета. Обидва військових загинули на місці події.

За даними прокуратури, засуджений здійснив більше десятка пострілів у співслужбовців через "тривалі особисті неприязні взаємини із ними".
Вбивство двох військових на Волині: обвинуваченого просять ув'язнити довічно

Розгляд справи про умисне вбивство військових в квітні 2023 розпочав Ратнівський районний суд. Тоді один із суддів оголосив про самовідвід. Потому Волинський апеляційний суд переніс справу на розгляд в Старовижівський районний суд.

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Теги: Волинь, військові, вбивство
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