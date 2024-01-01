У волинській бригаді створили пункт реабілітації

У волинській бригаді створили пункт реабілітації
У волинській 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого створили пункт реабілітації військовослужбовців.

Про це військова частина повідомила у телеграмі.

«Важкі бої… Тиждень, місяць, рік, кілька років… Вихід з позицій для відпочинку та відновлення. Ви знаєте, що для цього треба? В нашій бригаді знайшли відповідь на це питання», - йдеться у повідомленні.

У 14-ій бригаді створили пункт реабілітації: сучасні неординарні психологічні підходи, комфорт і затишок, надзвичайно дружня атмосфера, насичена програма, креативна команда психологів. І це все разом забезпечує результат.

Як саме все відбувається в бригадному пункті реабілітації, дивіться в проєкті «Реабілітація».



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Теги: реабілітація, військові
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