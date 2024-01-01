У водія в Луцьку знайшли наркотики

У Луцьку вчора, 22 квітня, близько 12:00 екіпаж патрульних зупинив автомобіль Volkswagen Passat, який рухався з порушенням ПДР.Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього зовнішні ознаки наркотичного сп’яніння. Проте чоловік категорично відмовився від проходження огляду у встановленому законом порядку, повідомляє у телеграмі управління патрульної поліції Волинської області.На місці було прийнято рішення провести поверхневу перевірку транспортного засобу. Інспектори виявили у автомобілі прилади для куріння та предмет в якому всередині знаходилася, ймовірно,Оскільки такі дії громадянина мають ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події.