Через «Устилуг» намагалися провезти наркотичні речовини та набої

На вихідних у пункті пропуску «Устилуг» затримали двох чоловіків, які намагалися перевезти наркотики та набої.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Німецька вівчарка Рой грізно сповіщала про виявлені 25 набоїв із гільзами, які громадянин України намагався ввезти під переднім сидінням легкового Ніссану. Друга знахідка – речовина рослинного походження темно-зеленого кольору, схожа на канабіс. Навіть неповних 3 грами, забутих у кишені джинсів водія, що виїжджав за кордон, пес все одно відчув.Після результативної роботи обидва чотирилапих помічники радісно дякували своїм кінологам за заслужену винагороду. А щодо порушників, інформацію про них передали правоохоронцям у повідомленнях про діяння, що містять ознаки злочинів.Попередньо вони кваліфіковані за статтями 263 (неналежне поводження зі зброєю, бойовими припасами) та 309 (незаконне перевезення наркотичних засобів) Кримінального Кодексу України.Далі слово – за слідчими.