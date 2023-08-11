Через «Устилуг» намагалися провезти наркотичні речовини та набої

Через «Устилуг» намагалися провезти наркотичні речовини та набої
На вихідних у пункті пропуску «Устилуг» затримали двох чоловіків, які намагалися перевезти наркотики та набої.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Німецька вівчарка Рой грізно сповіщала про виявлені 25 набоїв із гільзами, які громадянин України намагався ввезти під переднім сидінням легкового Ніссану. Друга знахідка – речовина рослинного походження темно-зеленого кольору, схожа на канабіс. Навіть неповних 3 грами, забутих у кишені джинсів водія, що виїжджав за кордон, пес все одно відчув.

Після результативної роботи обидва чотирилапих помічники радісно дякували своїм кінологам за заслужену винагороду. А щодо порушників, інформацію про них передали правоохоронцям у повідомленнях про діяння, що містять ознаки злочинів.

Попередньо вони кваліфіковані за статтями 263 (неналежне поводження зі зброєю, бойовими припасами) та 309 (незаконне перевезення наркотичних засобів) Кримінального Кодексу України.
Через «Устилуг» намагалися провезти наркотичні речовини та набої

Далі слово – за слідчими.
Через «Устилуг» намагалися провезти наркотичні речовини та набої
Через «Устилуг» намагалися провезти наркотичні речовини та набої

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Теги: Набої, наркотики, Устилуг
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