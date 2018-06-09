Бронзовий призер ЧС з веслування на байдарках і каное, волинянин бореться за олімпійську ліцензію

Андрій Рибачок бореться за отримання ліцензії для участі в літніх Олімпійських іграх, що відбудуться у липні 2024 року в Парижі.



У випуску "Спортивне сузір'я Волині" департаменту культури, молоді та спорту Волинської облдержадміністрації спортсмен розповів, що має сильних конкурентів в Україні та все ж сподівається вибороти бажану ліцензію, пише



Зараз Андрій Рибачок готується до участі в Кубку України, який відбудеться з 21 по 25 квітня в Умані. Для веслувальників це головний старт року і можливість потрапити на Олімпійські ігри 2024. Андрій Рибачок змагатиметься у каное-двійці, на 500 метрів.



"Минулого року ми зупинилися за крок, буквально пів секунди не вистачило, щоб вибороти цю ліцензію. На цих змаганнях оберуть найсильніший екіпаж, який через три тижні візьме участь у турнірі в угорському місті Сегед. Саме там країни, які не взяли ліцензії, мають право її добрати", — говорить спортсмен.

Тренер Андрія Рибачка, Федір Семенюк каже, що в Україні є досить сильні та потужні спортсмени з цього виду спорту, тому конкуренцію відчувають.



"Для початку треба виграти Кубок України. Там є конкуренти. От в Андрія конкурент – наш ковельчанин Павло Борсук, який також братиме участь в цьому заїзді на 500 метрів. Серед конкурентів є призери Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро", — розповідає тренер.

Потрапити на Олімпіаду — це бажання будь-якого сповнена, аже Андрій Рибачок. Додає, що зараз головне завдання не захворіти та добре підготуватися до Кубка України, перемогти там і поїхати в Сегед.



Довідково: 29-річний Андрій Рибачок — заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках і каное. У складі каное-четвірки Андрій Рибачок виграв бронзову медаль чемпіонату світу і у 2022 році. Тоді команду представляли Вергелес, Рибачок, Міщук та Юрій Вандюк.

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