У Луцьку засудили колаборантку за участь у фейковому референдумі на Донеччині: агітувала приєднатися до рф

У Луцьку засудили колаборантку за участь у фейковому референдумі на Донеччині: агітувала приєднатися до рф
За матеріалами СБУ у Луцьку засудили колаборантку за участь у фейковому референдумі.

Про це повідомили упресслужбі Управління СБ України у Волинській області.

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку, яка прала участь в організації російського псевдореферендуму на Донеччині.

За даними слідства, жителька с. Миколаївка Волноваського району Донецької області добровільно перейшла на бік ворога та почала співпрацювати з окупантами.

До повномасштабного вторгнення рф зловмисниця обіймала посаду у відділі впровадження реформ Ольгинської селищної військово-цивільної адміністрації.

Після окупації частини Донеччини російськими військами жінка всіляко намагалася вислужуватись перед загарбниками та за примарну винагороду продалась ворогу.

Зловмисниця добровільно вступила до місцевої «дільничої комісії» рашистів. Перебуваючи у лавах псевдоустанови, жінка агітувала односельчан «проголосувати за приєднання» регіону до складу росії.

Крім того, вона неодноразово виступала на місцевих телеканалах та публічно закликала до проведення «референдуму».

У день проведення фейкового референдуму жінка активно працювала на «дільницях» та брала участь в підрахунку голосів.

Слідчі СБУ Волині зібрали достатню кількість доказів для обвинувачення зловмисниці за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Луцький міськрайонний суд визнав жінку винуватою у інкримінованому їй злочині та засудив її до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк 15 років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

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Теги: Волинь, суд, колаборантка
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