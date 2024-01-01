У Луцьку засудили колаборантку за участь у фейковому референдумі на Донеччині: агітувала приєднатися до рф

За матеріалами СБУ у Луцьку засудили колаборантку за участь у фейковому референдумі.Про це повідомили упресслужбі Управління СБ України у Волинській області.Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку, яка прала участь в організації російського псевдореферендуму на Донеччині.За даними слідства, жителька с. Миколаївка Волноваського району Донецької області добровільно перейшла на бік ворога та почала співпрацювати з окупантами.До повномасштабного вторгнення рф зловмисниця обіймала посаду у відділі впровадження реформ Ольгинської селищної військово-цивільної адміністрації.Після окупації частини Донеччини російськими військами жінка всіляко намагалася вислужуватись перед загарбниками та за примарну винагороду продалась ворогу.Зловмисниця добровільно вступила до місцевої «дільничої комісії» рашистів. Перебуваючи у лавах псевдоустанови, жінка агітувала односельчан «проголосувати за приєднання» регіону до складу росії.Крім того, вона неодноразово виступала на місцевих телеканалах та публічно закликала до проведення «референдуму».У день проведення фейкового референдуму жінка активно працювала на «дільницях» та брала участь в підрахунку голосів.Слідчі СБУ Волині зібрали достатню кількість доказів для обвинувачення зловмисниці за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.Луцький міськрайонний суд визнав жінку винуватою у інкримінованому їй злочині та засудив її до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк 15 років та з конфіскацією майна.Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.