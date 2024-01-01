У Луцьку засудили колаборантку за участь у фейковому референдумі на Донеччині: агітувала приєднатися до рф
Сьогодні, 10:12
За матеріалами СБУ у Луцьку засудили колаборантку за участь у фейковому референдумі.
Про це повідомили упресслужбі Управління СБ України у Волинській області.
Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку, яка прала участь в організації російського псевдореферендуму на Донеччині.
За даними слідства, жителька с. Миколаївка Волноваського району Донецької області добровільно перейшла на бік ворога та почала співпрацювати з окупантами.
До повномасштабного вторгнення рф зловмисниця обіймала посаду у відділі впровадження реформ Ольгинської селищної військово-цивільної адміністрації.
Після окупації частини Донеччини російськими військами жінка всіляко намагалася вислужуватись перед загарбниками та за примарну винагороду продалась ворогу.
Зловмисниця добровільно вступила до місцевої «дільничої комісії» рашистів. Перебуваючи у лавах псевдоустанови, жінка агітувала односельчан «проголосувати за приєднання» регіону до складу росії.
Крім того, вона неодноразово виступала на місцевих телеканалах та публічно закликала до проведення «референдуму».
У день проведення фейкового референдуму жінка активно працювала на «дільницях» та брала участь в підрахунку голосів.
Слідчі СБУ Волині зібрали достатню кількість доказів для обвинувачення зловмисниці за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Луцький міськрайонний суд визнав жінку винуватою у інкримінованому їй злочині та засудив її до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк 15 років та з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.
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Про це повідомили упресслужбі Управління СБ України у Волинській області.
Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку, яка прала участь в організації російського псевдореферендуму на Донеччині.
За даними слідства, жителька с. Миколаївка Волноваського району Донецької області добровільно перейшла на бік ворога та почала співпрацювати з окупантами.
До повномасштабного вторгнення рф зловмисниця обіймала посаду у відділі впровадження реформ Ольгинської селищної військово-цивільної адміністрації.
Після окупації частини Донеччини російськими військами жінка всіляко намагалася вислужуватись перед загарбниками та за примарну винагороду продалась ворогу.
Зловмисниця добровільно вступила до місцевої «дільничої комісії» рашистів. Перебуваючи у лавах псевдоустанови, жінка агітувала односельчан «проголосувати за приєднання» регіону до складу росії.
Крім того, вона неодноразово виступала на місцевих телеканалах та публічно закликала до проведення «референдуму».
У день проведення фейкового референдуму жінка активно працювала на «дільницях» та брала участь в підрахунку голосів.
Слідчі СБУ Волині зібрали достатню кількість доказів для обвинувачення зловмисниці за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Луцький міськрайонний суд визнав жінку винуватою у інкримінованому їй злочині та засудив її до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк 15 років та з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.
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