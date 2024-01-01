На Волині у 32-річного чоловіка виявили обріз мисливської рушниці з набоями





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



У суботу, 20 квітня, на березі річки Вижівка, поблизу селища Стара Вижівка, поліцейські вилучили у 32-річного місцевого жителя обріз мисливської рушниці з набоями.



Його направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.



Санкція ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.





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