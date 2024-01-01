На Волині сьогодні прощатимуться із Героєм Володимиром Грищуком
Сьогодні, 11:06
У Голобській громаді на Волині сьогодні, 22 квітня, в останню путь проведуть полеглого військовослужбовця Володимира Грищука.
Про це Голобська громада повідомила в телеграмі.
«Володимир Валерійович Грищук, гідно взявши до рук зброю на другий день великої війни, понад два роки з честю виконував обов'язок із захисту Батьківщини. Та Перемоги не судилося йому побачити... 22 квітня гідно зустріньмо Героя, вбитого рашистами», - зазначили у громаді.
Жалобний кортеж прибуде в Голоби сьогодні після 11.30. Він проїде вулицями Незалежності та Романа Антонюка до будинку, в якому мешкав Володимир. Там розпочнеться заупокійна служба.
«Віддаймо Захиснику честь і шану провівши в останню дорогу до села Кухарі Велицької громади, де чин похорону буде завершено», - закликали краян у громаді.
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Про це Голобська громада повідомила в телеграмі.
«Володимир Валерійович Грищук, гідно взявши до рук зброю на другий день великої війни, понад два роки з честю виконував обов'язок із захисту Батьківщини. Та Перемоги не судилося йому побачити... 22 квітня гідно зустріньмо Героя, вбитого рашистами», - зазначили у громаді.
Жалобний кортеж прибуде в Голоби сьогодні після 11.30. Він проїде вулицями Незалежності та Романа Антонюка до будинку, в якому мешкав Володимир. Там розпочнеться заупокійна служба.
«Віддаймо Захиснику честь і шану провівши в останню дорогу до села Кухарі Велицької громади, де чин похорону буде завершено», - закликали краян у громаді.
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