На Волині сьогодні прощатимуться із Героєм Володимиром Грищуком

На Волині сьогодні прощатимуться із Героєм Володимиром Грищуком
У Голобській громаді на Волині сьогодні, 22 квітня, в останню путь проведуть полеглого військовослужбовця Володимира Грищука.

Про це Голобська громада повідомила в телеграмі.

«Володимир Валерійович Грищук, гідно взявши до рук зброю на другий день великої війни, понад два роки з честю виконував обов'язок із захисту Батьківщини. Та Перемоги не судилося йому побачити... 22 квітня гідно зустріньмо Героя, вбитого рашистами», - зазначили у громаді.

Жалобний кортеж прибуде в Голоби сьогодні після 11.30. Він проїде вулицями Незалежності та Романа Антонюка до будинку, в якому мешкав Володимир. Там розпочнеться заупокійна служба.

«Віддаймо Захиснику честь і шану провівши в останню дорогу до села Кухарі Велицької громади, де чин похорону буде завершено», - закликали краян у громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку під час комендантської години затримали 23-річну п'яну водійку
Сьогодні, 11:51
Дезертирам за вбивство поліцейського на Вінниччині «світить» довічне
Сьогодні, 11:25
На Волині сьогодні прощатимуться із Героєм Володимиром Грищуком
Сьогодні, 11:06
На Волині у 32-річного чоловіка виявили обріз мисливської рушниці з набоями
Сьогодні, 10:50
ЗСУ протягом доби ліквідували 730 окупантів
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Романа Хрупчика Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Романа Хрупчика
Сьогодні, 12:02
З-під завалів багатоповерхівки на Дніпропетровщині дістали тіло жінки З-під завалів багатоповерхівки на Дніпропетровщині дістали тіло жінки
19 квітень, 18:10
У бою на Донеччині поліг волинянин Володимир Грищук У бою на Донеччині поліг волинянин Володимир Грищук
19 квітень, 17:46
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Боярином На Волині завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Боярином
19 квітень, 14:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Ігорем Клапіюком
Сьогодні, 12:10
 0
Коли вносити «Гранстар» та які переваги цього гербіциду
Сьогодні, 12:03
 0
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Романа Хрупчика
Сьогодні, 12:02
 0
Буданов вважає безпідставними розмови про загрозу другого наступу на Київ
Сьогодні, 12:00
 0
У Луцьку під час комендантської години затримали 23-річну п'яну водійку
Сьогодні, 11:51
 0
Медіа
відео
1/8