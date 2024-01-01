У бою на Донеччині поліг волинянин Володимир Грищук
Сьогодні, 17:46
До Голобської громади на Волині надійшли скорботна звістка про загибель на фронті краянина Володимира Грищука.
Про це Голобська громада повідомила в телеграмі.
Учора, 18 квітня, загинув у бою на Донеччині Грищук Володимир Валерійович, який із сім'єю проживав у Голобах.
«Схиляємо голови в скорботі, висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Захисника. Слава нашому земляку-герою! Слава Україні!» - зазначили у громаді.
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Про це Голобська громада повідомила в телеграмі.
Учора, 18 квітня, загинув у бою на Донеччині Грищук Володимир Валерійович, який із сім'єю проживав у Голобах.
«Схиляємо голови в скорботі, висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Захисника. Слава нашому земляку-герою! Слава Україні!» - зазначили у громаді.
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