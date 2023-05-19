Українські військові збили Ту-22М3 радянською системою С-200





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Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня російські окупанти завдали ракетних та дронових ударів по Україні. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 15 ракет та 14 ударних дронів типу Shahed.



А також уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міноборони знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Цей літак є носієм крилатих ракет Х-22.



У ГУР зазначали, що ворожий Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими самими засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Унаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.



Так, кадри падіння та уламків літака публікували місцеві ресурси. Губернатор Ставропольського краю росії Володимир Володимиров повідомив, що з чотирьох російських льотчиків двоє — шпиталізовані, один помер, а четвертого ще шукають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України збили стратегічний російський бомбардувальник Ту-22М3 із зенітного ракетного комплексу С-200, розробленого ще в СРСР.Це hromadske підтвердило джерело, обізнане з ситуацією.Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня російські окупанти завдали ракетних та дронових ударів по Україні. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 15 ракет та 14 ударних дронів типу Shahed.А також уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МіноборониЦей літак є носієм крилатих ракет Х-22.У ГУР зазначали, що ворожийтими самими засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Унаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.Так, кадри падіння та уламків літака публікували місцеві ресурси. Губернатор Ставропольського краю росіїповідомив, що з чотирьох російських льотчиків двоє — шпиталізовані, один помер, а четвертого ще шукають.

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