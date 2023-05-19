Українські військові збили Ту-22М3 радянською системою С-200
Сьогодні, 17:05
Сили оборони України збили стратегічний російський бомбардувальник Ту-22М3 із зенітного ракетного комплексу С-200, розробленого ще в СРСР.
Це hromadske підтвердило джерело, обізнане з ситуацією.
Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня російські окупанти завдали ракетних та дронових ударів по Україні. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 15 ракет та 14 ударних дронів типу Shahed.
А також уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міноборони знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Цей літак є носієм крилатих ракет Х-22.
У ГУР зазначали, що ворожий Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими самими засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Унаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.
Так, кадри падіння та уламків літака публікували місцеві ресурси. Губернатор Ставропольського краю росії Володимир Володимиров повідомив, що з чотирьох російських льотчиків двоє — шпиталізовані, один помер, а четвертого ще шукають.
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Це hromadske підтвердило джерело, обізнане з ситуацією.
Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня російські окупанти завдали ракетних та дронових ударів по Україні. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 15 ракет та 14 ударних дронів типу Shahed.
А також уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міноборони знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Цей літак є носієм крилатих ракет Х-22.
У ГУР зазначали, що ворожий Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими самими засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Унаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.
Так, кадри падіння та уламків літака публікували місцеві ресурси. Губернатор Ставропольського краю росії Володимир Володимиров повідомив, що з чотирьох російських льотчиків двоє — шпиталізовані, один помер, а четвертого ще шукають.
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