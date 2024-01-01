Вночі сили ППО знищили 15 ракет, 14 «шахедів» та російський бомбардувальник

Вночі сили ППО знищили 15 ракет, 14 «шахедів» та російський бомбардувальник
У ніч на 19 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

Загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:

- 2 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Рязань -рф.);

- 14 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. - рф.);

- 12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (Курська обл. та з акваторії Азовського моря);

- 2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

- 6 крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 (з акваторій Чорного та Азовського морів).

До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей:

- 2 крилаті ракети Х-101/Х-555;

- 14 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;

- 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

- 2 крилаті ракети Х-22.

"Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети.
Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території", - зазначив Олещук.

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Теги: Україна, росія, війна
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