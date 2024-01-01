Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.24 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 457830 (+870) осіб,



- танків - 7205 (+9),



- бойових броньованих машин - 13852 (+17),



- артилерійських систем - 11658 (+21),



- засоби ППО - 762 (+2) од,



- літаків - 347 (+0) од,



- гелікоптерів - 325 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9311 (+27),



- крилаті ракети - 2096 (+3),



- кораблі / катери - 26 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн - 15671 (+53) од,



- спеціальна техніка - 1915 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні 457 830 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- особового складу - близько 457830 (+870) осіб,- танків - 7205 (+9),- бойових броньованих машин - 13852 (+17),- артилерійських систем - 11658 (+21),- засоби ППО - 762 (+2) од,- літаків - 347 (+0) од,- гелікоптерів - 325 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9311 (+27),- крилаті ракети - 2096 (+3),- кораблі / катери - 26 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 15671 (+53) од,- спеціальна техніка - 1915 (+0).Дані уточнюються.

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