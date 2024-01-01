Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів
Сьогодні, 10:10
Загалом росія вже втратила в Україні 457 830 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 457830 (+870) осіб,
- танків - 7205 (+9),
- бойових броньованих машин - 13852 (+17),
- артилерійських систем - 11658 (+21),
- засоби ППО - 762 (+2) од,
- літаків - 347 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9311 (+27),
- крилаті ракети - 2096 (+3),
- кораблі / катери - 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15671 (+53) од,
- спеціальна техніка - 1915 (+0).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 457830 (+870) осіб,
- танків - 7205 (+9),
- бойових броньованих машин - 13852 (+17),
- артилерійських систем - 11658 (+21),
- засоби ППО - 762 (+2) од,
- літаків - 347 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9311 (+27),
- крилаті ракети - 2096 (+3),
- кораблі / катери - 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15671 (+53) од,
- спеціальна техніка - 1915 (+0).
Дані уточнюються.
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