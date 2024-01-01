Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів

Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів
Загалом росія вже втратила в Україні 457 830 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.24 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 457830 (+870) осіб,

- танків - 7205 (+9),

- бойових броньованих машин - 13852 (+17),

- артилерійських систем - 11658 (+21),

- засоби ППО - 762 (+2) од,

- літаків - 347 (+0) од,

- гелікоптерів - 325 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9311 (+27),

- крилаті ракети - 2096 (+3),

- кораблі / катери - 26 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 15671 (+53) од,

- спеціальна техніка - 1915 (+0).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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