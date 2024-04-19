Туск закликав фермерів зупинити блокаду кордону України: «Вирішується доля війни»

Туск закликав фермерів зупинити блокаду кордону України: «Вирішується доля війни»
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною.

Слова Туска після саміту Європейської ради в Брюсселі наводить "Польське радіо", повідомляє "Європейська правда".

Глава уряду Польщі розповів, що Україна опинилась у вкрай складній після останньої серії російських бомбардувань і найближчий час може стати вирішальним для долі цієї війни.

"Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні… Ми повинні будемо прийняти рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи", – польський сказав прем'єр.

Туск наголосив, що польська влада не може допустити блокування переходів незалежно від обґрунтування протестів.

"Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни", – сказав Туск.

Прем'єр нагадав, що прикордонні пункти, згідно з останнім рішенням уряду, мають статус критичної інфраструктури. Він повідомив, що уряд готовий надавати подальші форми допомоги тим фермерам, хто втратив частину своїх прибутків.

"Я розраховую на рефлексію і відмову від такої форми протесту", – сказав Туск.

Він додав, що державні служби працюватимуть над розчисткою пунктів пропуску. Однак очільник уряду не вважає, що в цьому випадку потрібні прямі заходи примусу.

Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс попередив у четвер, що якщо Конгрес США не схвалить допомогу Україні зараз, Київ може програти війну до кінця року.

У середу голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун заявив законодавцям, що "досягнення України, які були здобуті з такими зусиллями, можуть бути втрачені без нашої підтримки". Міністр оборони Ллойд Остін також попередив, що якщо прийняття додаткового закону буде відкладено, то союзники і партнери "поставлять під сумнів, чи є ми надійним партнером".

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Теги: Польща, блокада, Туск
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