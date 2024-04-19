Туск закликав фермерів зупинити блокаду кордону України: «Вирішується доля війни»

Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною.



Слова Туска після саміту Європейської ради в Брюсселі наводить "Польське радіо", повідомляє



Глава уряду Польщі розповів, що Україна опинилась у вкрай складній після останньої серії російських бомбардувань і найближчий час може стати вирішальним для долі цієї війни.



"Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні… Ми повинні будемо прийняти рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи", – польський сказав прем'єр.



Туск наголосив, що польська влада не може допустити блокування переходів незалежно від обґрунтування протестів.



"Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни", – сказав Туск.



Прем'єр нагадав, що прикордонні пункти, згідно з останнім рішенням уряду, мають статус критичної інфраструктури. Він повідомив, що уряд готовий надавати подальші форми допомоги тим фермерам, хто втратив частину своїх прибутків.



"Я розраховую на рефлексію і відмову від такої форми протесту", – сказав Туск.



Він додав, що державні служби працюватимуть над розчисткою пунктів пропуску. Однак очільник уряду не вважає, що в цьому випадку потрібні прямі заходи примусу.



Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс попередив у четвер, що якщо Конгрес США не схвалить допомогу Україні зараз, Київ може програти війну до кінця року.



У середу голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун заявив законодавцям, що "досягнення України, які були здобуті з такими зусиллями, можуть бути втрачені без нашої підтримки". Міністр оборони Ллойд Остін також попередив, що якщо прийняття додаткового закону буде відкладено, то союзники і партнери "поставлять під сумнів, чи є ми надійним партнером".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Польщізакликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною.Слова Туска після саміту Європейської ради в Брюсселі наводить "Польське радіо", повідомляє "Європейська правда" Глава уряду Польщі розповів, що Україна опинилась у вкрай складній після останньої серії російських бомбардувань і найближчий час може стати вирішальним для долі цієї війни."Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні… Ми повинні будемо прийняти рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи", – польський сказав прем'єр.Туск наголосив, що польська влада не може допустити блокування переходів незалежно від обґрунтування протестів."Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни", – сказав Туск.Прем'єр нагадав, що прикордонні пункти, згідно з останнім рішенням уряду, мають статус критичної інфраструктури. Він повідомив, що уряд готовий надавати подальші форми допомоги тим фермерам, хто втратив частину своїх прибутків."Я розраховую на рефлексію і відмову від такої форми протесту", – сказав Туск.Він додав, що державні служби працюватимуть над розчисткою пунктів пропуску. Однак очільник уряду не вважає, що в цьому випадку потрібні прямі заходи примусу.Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс попередив у четвер, що якщо Конгрес США не схвалить допомогу Україні зараз, Київ може програти війну до кінця року.У середу голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун заявив законодавцям, що "досягнення України, які були здобуті з такими зусиллями, можуть бути втрачені без нашої підтримки". Міністр оборони Ллойд Остін також попередив, що якщо прийняття додаткового закону буде відкладено, то союзники і партнери "поставлять під сумнів, чи є ми надійним партнером".

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