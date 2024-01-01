Які соцвиплати і пільги можуть отримати ветерани і родини загиблих у Луцькій громаді





Про це Тетяна Кухарчук.



Зі слів посадовиці, станом на квітень 2024 року пільги за цією програмою отримують 452 людини і їх кількість постійно збільшується.



"Членам родин загиблих захисників надаються такі види допомоги як матеріальні виплати — це може бути виплата комплексної програми, передбачена на лікування, це може бути забезпечення відпочинку, забезпечення навчанням. Це може бути виплата допомоги на оплату комунпослуг", — зазначила Тетяна Кухарчук.



Окрім того, діти загиблих учасників бойових дій, інвалідів війни та військовослужбовців мають право на додаткову виплату за кошти місцевого бюджету у розмірі прожиткового мінімуму. Вона виплачується до 18 років, а за умови навчання дитини за денною формою навчання — до 23 років. На виконання цієї програми цього року виділили 15 мільйонів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді діє комплексна Програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки. На її виконання у міському бюджеті передбачили 46 мільйонів гривень.Про це Суспільному розповіла заступниця начальника відділу по роботі з ветеранами та, членами їх сімей Луцької міськрадиЗі слів посадовиці, станом на квітень 2024 року пільги за цією програмою отримують 452 людини і їх кількість постійно збільшується."Членам родин загиблих захисників надаються такі види допомоги як матеріальні виплати — це може бути виплата комплексної програми, передбачена на лікування, це може бути забезпечення відпочинку, забезпечення навчанням. Це може бути виплата допомоги на оплату комунпослуг", — зазначила Тетяна Кухарчук.Окрім того, діти загиблих учасників бойових дій, інвалідів війни та військовослужбовців мають право на додаткову виплату за кошти місцевого бюджету у розмірі прожиткового мінімуму. Вона виплачується до 18 років, а за умови навчання дитини за денною формою навчання — до 23 років. На виконання цієї програми цього року виділили 15 мільйонів гривень.

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