Які соцвиплати і пільги можуть отримати ветерани і родини загиблих у Луцькій громаді
Сьогодні, 10:56
У Луцькій громаді діє комплексна Програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки. На її виконання у міському бюджеті передбачили 46 мільйонів гривень.
Про це Суспільному розповіла заступниця начальника відділу по роботі з ветеранами та, членами їх сімей Луцької міськради Тетяна Кухарчук.
Зі слів посадовиці, станом на квітень 2024 року пільги за цією програмою отримують 452 людини і їх кількість постійно збільшується.
"Членам родин загиблих захисників надаються такі види допомоги як матеріальні виплати — це може бути виплата комплексної програми, передбачена на лікування, це може бути забезпечення відпочинку, забезпечення навчанням. Це може бути виплата допомоги на оплату комунпослуг", — зазначила Тетяна Кухарчук.
Окрім того, діти загиблих учасників бойових дій, інвалідів війни та військовослужбовців мають право на додаткову виплату за кошти місцевого бюджету у розмірі прожиткового мінімуму. Вона виплачується до 18 років, а за умови навчання дитини за денною формою навчання — до 23 років. На виконання цієї програми цього року виділили 15 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Суспільному розповіла заступниця начальника відділу по роботі з ветеранами та, членами їх сімей Луцької міськради Тетяна Кухарчук.
Зі слів посадовиці, станом на квітень 2024 року пільги за цією програмою отримують 452 людини і їх кількість постійно збільшується.
"Членам родин загиблих захисників надаються такі види допомоги як матеріальні виплати — це може бути виплата комплексної програми, передбачена на лікування, це може бути забезпечення відпочинку, забезпечення навчанням. Це може бути виплата допомоги на оплату комунпослуг", — зазначила Тетяна Кухарчук.
Окрім того, діти загиблих учасників бойових дій, інвалідів війни та військовослужбовців мають право на додаткову виплату за кошти місцевого бюджету у розмірі прожиткового мінімуму. Вона виплачується до 18 років, а за умови навчання дитини за денною формою навчання — до 23 років. На виконання цієї програми цього року виділили 15 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Які соцвиплати і пільги можуть отримати ветерани і родини загиблих у Луцькій громаді
Сьогодні, 10:56
Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів
Сьогодні, 10:10