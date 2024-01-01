У Луцькому районі зіткнулися три вантажівки: повідомили деталі аварії
Сьогодні, 11:04
У Луцькому районі поліція з’ясовує обставини ДТП за участю трьох вантажівок.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 18 квітня, на автодорозі у селі Тростянець.
46-річний житель Луцького району, керуючи вантажівкою MAN, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху, зіткнувся з причіпом попутного автомобіля Volvo, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з лісовозом УРАЛ під керуванням 38-річного жителя Колківської громади.
Внаслідок ДТП обидва водії та 14-річний пасажир автомобіля УРАЛ отримали тілесні ушкодження. Водія лісовоза госпіталізували. Водій автомобіля Volvo не постраждав.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 18 квітня, на автодорозі у селі Тростянець.
46-річний житель Луцького району, керуючи вантажівкою MAN, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху, зіткнувся з причіпом попутного автомобіля Volvo, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з лісовозом УРАЛ під керуванням 38-річного жителя Колківської громади.
Внаслідок ДТП обидва водії та 14-річний пасажир автомобіля УРАЛ отримали тілесні ушкодження. Водія лісовоза госпіталізували. Водій автомобіля Volvo не постраждав.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Атака по Дніпропетровщині: вже відомо про 7 загиблих
Сьогодні, 11:27
На Волині краяни зустрічають «на щиті» Героя Василя Цапа
Сьогодні, 11:11
У Луцькому районі зіткнулися три вантажівки: повідомили деталі аварії
Сьогодні, 11:04
Які соцвиплати і пільги можуть отримати ветерани і родини загиблих у Луцькій громаді
Сьогодні, 10:56