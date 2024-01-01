У Луцькому районі зіткнулися три вантажівки: повідомили деталі аварії

У Луцькому районі зіткнулися три вантажівки: повідомили деталі аварії
У Луцькому районі поліція з’ясовує обставини ДТП за участю трьох вантажівок.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 18 квітня, на автодорозі у селі Тростянець.

46-річний житель Луцького району, керуючи вантажівкою MAN, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху, зіткнувся з причіпом попутного автомобіля Volvo, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з лісовозом УРАЛ під керуванням 38-річного жителя Колківської громади.

Внаслідок ДТП обидва водії та 14-річний пасажир автомобіля УРАЛ отримали тілесні ушкодження. Водія лісовоза госпіталізували. Водій автомобіля Volvo не постраждав.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження.
У Луцькому районі зіткнулися три вантажівки: повідомили деталі аварії

Слідство триває.
У Луцькому районі зіткнулися три вантажівки: повідомили деталі аварії
У Луцькому районі зіткнулися три вантажівки: повідомили деталі аварії

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Теги: Луцький район, вантажівки, ДТП
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