Внаслідок зіткнення лісовоза і вантажівки у Луцькому районі – троє травмованих
18 квітень, 23:01
Ввечері, 18 квітня, на автодорозі у селі Тростянець Луцького району сталася аварія за участю вантажівки та лісовоза з вантажем.
Як розповіла Суспільному телефоном старша лікарка обласного центру екстреної медичної допомоги, у результаті зіткнення травмувалося троє людей: двоє дорослих та дитина.
Водія лісовоза, якого під час аварії затисло у кабіні, у важкому стані медики доставили у Волинську обласну клінічну лікарню. Попередньо, у нього – відкрита черепно-мозкова травма, пошкоджена грудна клітка і черевна порожнина.
У стані середньої важкості до Луцької міської клінічної лікарні швидка доставила водія вантажівки. Зі слів лікарки, у травмованого діагностувати черепно-мозкову травму та забої.
На пасажирському сидінні у кабіні вантажівки їхала дитина. Її госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню із забоями.
На місці аварії працювала слідчо-оперативна група. Обставини зіткнення з'ясовують.
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Як розповіла Суспільному телефоном старша лікарка обласного центру екстреної медичної допомоги, у результаті зіткнення травмувалося троє людей: двоє дорослих та дитина.
Водія лісовоза, якого під час аварії затисло у кабіні, у важкому стані медики доставили у Волинську обласну клінічну лікарню. Попередньо, у нього – відкрита черепно-мозкова травма, пошкоджена грудна клітка і черевна порожнина.
У стані середньої важкості до Луцької міської клінічної лікарні швидка доставила водія вантажівки. Зі слів лікарки, у травмованого діагностувати черепно-мозкову травму та забої.
На пасажирському сидінні у кабіні вантажівки їхала дитина. Її госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню із забоями.
На місці аварії працювала слідчо-оперативна група. Обставини зіткнення з'ясовують.
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