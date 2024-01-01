Внаслідок зіткнення лісовоза і вантажівки у Луцькому районі – троє травмованих

Внаслідок зіткнення лісовоза і вантажівки у Луцькому районі – троє травмованих
Ввечері, 18 квітня, на автодорозі у селі Тростянець Луцького району сталася аварія за участю вантажівки та лісовоза з вантажем.

Як розповіла Суспільному телефоном старша лікарка обласного центру екстреної медичної допомоги, у результаті зіткнення травмувалося троє людей: двоє дорослих та дитина.

Водія лісовоза, якого під час аварії затисло у кабіні, у важкому стані медики доставили у Волинську обласну клінічну лікарню. Попередньо, у нього – відкрита черепно-мозкова травма, пошкоджена грудна клітка і черевна порожнина.

У стані середньої важкості до Луцької міської клінічної лікарні швидка доставила водія вантажівки. Зі слів лікарки, у травмованого діагностувати черепно-мозкову травму та забої.

На пасажирському сидінні у кабіні вантажівки їхала дитина. Її госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню із забоями.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група. Обставини зіткнення з'ясовують.

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Теги: ДТП, Луцький район, поліція
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