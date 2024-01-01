Обрали нового голову Рожищенського районного суду
18 квітень, 22:46
Судді обрали голову Рожищенського районного суду Волинської області.
Відповідно до рішення зборів суддів Рожищенського районного суду, які відбулися на початку квітня, головою суду обрали суддю Івана Сіліча. Про це повідомляє Район.Рожище.
Згідно із законодавством, керівника суду обрали терміном на три роки – з 3 квітня 2024 року по 2 квітня 2027 року.
До слова, на трирічний термін обирали й попереднього голову суду Вячеслава Требика. Він мав виконувати обов'язки на цій посаді до 6 вересня 2026 року. Однак, як уточнили у суді, вирішив скласти повноваження голови за власним бажанням.
Нового голову суду судді обирали таємним голосуванням.
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Відповідно до рішення зборів суддів Рожищенського районного суду, які відбулися на початку квітня, головою суду обрали суддю Івана Сіліча. Про це повідомляє Район.Рожище.
Згідно із законодавством, керівника суду обрали терміном на три роки – з 3 квітня 2024 року по 2 квітня 2027 року.
До слова, на трирічний термін обирали й попереднього голову суду Вячеслава Требика. Він мав виконувати обов'язки на цій посаді до 6 вересня 2026 року. Однак, як уточнили у суді, вирішив скласти повноваження голови за власним бажанням.
Нового голову суду судді обирали таємним голосуванням.
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