Востаннє додому: до Луцька «на щиті» повернуться полеглі на війні Герої
18 квітень, 23:43
У п’ятницю, 19 квітня, до Луцька прибуде Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому полеглих на війні Героїв.
Час прибуття – орієнтовно 06:00–07:00, збір – за 30 хв. до прибуття у селі Піддубці на АЗС KING OIL, – повідомляють місцеві волонтери, передає ВСН.
У повідомленні йдеться, що маршрут буде проходити через вулицю Рівненську, Київський майдан, центр міста, вулицю Набережну, вулицю Ковельську та СМЕ.
Також волонтери попереджають, що можливі зміни в часі.
«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому... НА ЩИТІ», – йдеться у повідомленні.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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Час прибуття – орієнтовно 06:00–07:00, збір – за 30 хв. до прибуття у селі Піддубці на АЗС KING OIL, – повідомляють місцеві волонтери, передає ВСН.
У повідомленні йдеться, що маршрут буде проходити через вулицю Рівненську, Київський майдан, центр міста, вулицю Набережну, вулицю Ковельську та СМЕ.
Також волонтери попереджають, що можливі зміни в часі.
«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому... НА ЩИТІ», – йдеться у повідомленні.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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