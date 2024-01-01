Востаннє додому: до Луцька «на щиті» повернуться полеглі на війні Герої

Востаннє додому: до Луцька «на щиті» повернуться полеглі на війні Герої
У п’ятницю, 19 квітня, до Луцька прибуде Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому полеглих на війні Героїв.

Час прибуття – орієнтовно 06:00–07:00, збір – за 30 хв. до прибуття у селі Піддубці на АЗС KING OIL, – повідомляють місцеві волонтери, передає ВСН.

У повідомленні йдеться, що маршрут буде проходити через вулицю Рівненську, Київський майдан, центр міста, вулицю Набережну, вулицю Ковельську та СМЕ.

Також волонтери попереджають, що можливі зміни в часі.

«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому... НА ЩИТІ», – йдеться у повідомленні.

Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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