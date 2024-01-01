19 квітня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначають день народження журналістка Надія Міщук, акторка Волинського академічного драматичного театру, заслуженої артистки України Ольга Осіїк (на фото) .
Також день народження 19 квітня в архітектора, історика, краєзнавця Богдана Колоска, громадського діяча, бізнесмена Володимира Вдовенка. Вітаємо їх усіх та зичимо доброго здоров’я, достатку й наснаги для нових звершень.
19 квітня іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Мотрона. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
19 квітня в Україні і світі святкують День поезії і творчого мислення. Натхненне свято, яке було створене для вшанування людей з творчим мисленням. Вони здатні до нетипових рішень, бачать предмети і явища не так, як інші. Творчі люди часто є людьми мистецтва. Нерідко це поети чи письменники.
А ще 19 квітня День проліска. Ранні та ніжні провісники весни, які першими з'являються після того, як з ґрунт сходить сніг. Саме тому вони і приваблюють своїми тендітними пелюстками і свіжою зеленню. На теренах України перші проліски можна зустріти в березні, але у Великій Британії, звідки прийшло це свято, вони починають пробиватися на світ саме у середині квітня.
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Також день народження 19 квітня в архітектора, історика, краєзнавця Богдана Колоска, громадського діяча, бізнесмена Володимира Вдовенка. Вітаємо їх усіх та зичимо доброго здоров’я, достатку й наснаги для нових звершень.
19 квітня іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Мотрона. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
19 квітня в Україні і світі святкують День поезії і творчого мислення. Натхненне свято, яке було створене для вшанування людей з творчим мисленням. Вони здатні до нетипових рішень, бачать предмети і явища не так, як інші. Творчі люди часто є людьми мистецтва. Нерідко це поети чи письменники.
А ще 19 квітня День проліска. Ранні та ніжні провісники весни, які першими з'являються після того, як з ґрунт сходить сніг. Саме тому вони і приваблюють своїми тендітними пелюстками і свіжою зеленню. На теренах України перші проліски можна зустріти в березні, але у Великій Британії, звідки прийшло це свято, вони починають пробиватися на світ саме у середині квітня.
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