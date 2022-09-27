На меморіальному кладовищі ховатимуть не лише загиблих під час війни бійців





Про це в черговому випуску проєкту “Самохвалов запитує” повідомив заступник директора держустанови «Національне військове меморіальне кладовище» Ярослав Старущенко, передає



“Приблизно 1,5 млн громадян мають право бути вшанованими на Національному військовому меморіальному кладовищі”, - сказав Старущенко.



За його словами, зараз кладовище розраховане на 150 тисяч поховань, але закривати його після закінчення війни не планують.



“Зараз кладовище розраховане на 150 тисяч поховань - із них 100 тисяч традиційним методом і 50 тисяч колумбарним похованням. Це кладовище не припинить роботу після нашої перемоги. Є цілий перелік осіб, які можуть бути вшановані на ньому. І це не тільки ті, хто зараз воюють і загинуть під час широкомасштабної агресії. Після того, як закінчиться ця війна, більшість військових, які стануть цивільними, маючи статус учасника бойових дій, пожиттєво матимуть право бути похованими на цьому кладовищі”, - сказав Старущенко.



Він перерахував, кого ще ховатимуть на НВМК.



“Станом на зараз, на кладовищі можуть бути поховані всі учасники бойових дій, повні кавалери орденів Богдана Хмельницького, "За мужність", княгині Ольги (для жінок), особи з інвалідністю, якщо вона настала під час повномасштабної агресії, представники всіх силових органів, які представляли Україну, зокрема місію ООН із 1991 року”, - зауважив Старущенко.



Він уточнив, що військові поховання на інших цвинтарях країни не будуть включені в єдиний Національний військово-меморіальний комплекс.



“Законом не передбачено злиття з муніципальними чи комунальними кладовищами. Військові можуть бути тільки перепоховані на Національному військовому меморіальному кладовищі. Уже сформовані цвинтарі не стануть частиною НВМК”, - зазначив Старущенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Приблизно 1,5 млн громадян матимуть право бути похованими на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) після закінчення війни.Про це в черговому випуску проєкту “Самохвалов запитує” повідомив заступник директора держустанови «Національне військове меморіальне кладовище», передає Укрінформ “Приблизно 1,5 млн громадян мають право бути вшанованими на Національному військовому меморіальному кладовищі”, - сказав Старущенко.За його словами, зараз кладовище розраховане на 150 тисяч поховань, але закривати його після закінчення війни не планують.“Зараз кладовище розраховане на 150 тисяч поховань - із них 100 тисяч традиційним методом і 50 тисяч колумбарним похованням. Це кладовище не припинить роботу після нашої перемоги. Є цілий перелік осіб, які можуть бути вшановані на ньому. І це не тільки ті, хто зараз воюють і загинуть під час широкомасштабної агресії. Після того, як закінчиться ця війна, більшість військових, які стануть цивільними, маючи статус учасника бойових дій, пожиттєво матимуть право бути похованими на цьому кладовищі”, - сказав Старущенко.Він перерахував, кого ще ховатимуть на НВМК.“Станом на зараз, на кладовищі можуть бути поховані всі учасники бойових дій, повні кавалери орденів Богдана Хмельницького, "За мужність", княгині Ольги (для жінок), особи з інвалідністю, якщо вона настала під час повномасштабної агресії, представники всіх силових органів, які представляли Україну, зокрема місію ООН із 1991 року”, - зауважив Старущенко.Він уточнив, що військові поховання на інших цвинтарях країни не будуть включені в єдиний Національний військово-меморіальний комплекс.“Законом не передбачено злиття з муніципальними чи комунальними кладовищами. Військові можуть бути тільки перепоховані на Національному військовому меморіальному кладовищі. Уже сформовані цвинтарі не стануть частиною НВМК”, - зазначив Старущенко.

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