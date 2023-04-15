Дощі чи сонце? Синоптики розповіли, якої погоди чекати в Україні на Великдень





Відповідним прогнозом поділилися синоптики сайту Meteo.ua. Водночас кліматологиня, завідувачка відділу Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України Віра Балабух розповіла



За даними синоптиків Meteo.ua, у Києві на Великдень прогнозується +11+13 градусів з незначним дощем. В Одесі буде тепліше всього на пару градусів – від +13 до +15, теж з опадами.



У Львові температура повітря прогріється до +11+15 градусів за Цельсієм, а в Миколаєві стовпчики термометрів "доповзуть" аж до +17. Найтеплішим Великдень виявиться на заході країни – в Ужгороді очікується +12+19 градусів за Цельсієм. А от у центральній частині країни, зокрема, у Черкасах, прогнозується +11+15.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Великдень, який православні християни цьогоріч святкуватимуть 5 травня, в Україні очікується помірний дощ. Спеки не прогнозується, стовпчики термометрів "плаватимуть" у межах +11+19 градусів на Цельсієм.Відповідним прогнозом поділилися синоптики сайту Meteo.ua. Водночас кліматологиня, завідувачка відділу Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Українирозповіла OBOZ.UA , що опадів цього дня не очікується.За даними синоптиків Meteo.ua, у Києві на Великдень прогнозується +11+13 градусів з незначним дощем. В Одесі буде тепліше всього на пару градусів – від +13 до +15, теж з опадами.У Львові температура повітря прогріється до +11+15 градусів за Цельсієм, а в Миколаєві стовпчики термометрів "доповзуть" аж до +17. Найтеплішим Великдень виявиться на заході країни – в Ужгороді очікується +12+19 градусів за Цельсієм. А от у центральній частині країни, зокрема, у Черкасах, прогнозується +11+15.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію