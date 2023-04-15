Дощі чи сонце? Синоптики розповіли, якої погоди чекати в Україні на Великдень

Дощі чи сонце? Синоптики розповіли, якої погоди чекати в Україні на Великдень
На Великдень, який православні християни цьогоріч святкуватимуть 5 травня, в Україні очікується помірний дощ. Спеки не прогнозується, стовпчики термометрів "плаватимуть" у межах +11+19 градусів на Цельсієм.

Відповідним прогнозом поділилися синоптики сайту Meteo.ua. Водночас кліматологиня, завідувачка відділу Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України Віра Балабух розповіла OBOZ.UA, що опадів цього дня не очікується.

За даними синоптиків Meteo.ua, у Києві на Великдень прогнозується +11+13 градусів з незначним дощем. В Одесі буде тепліше всього на пару градусів – від +13 до +15, теж з опадами.

У Львові температура повітря прогріється до +11+15 градусів за Цельсієм, а в Миколаєві стовпчики термометрів "доповзуть" аж до +17. Найтеплішим Великдень виявиться на заході країни – в Ужгороді очікується +12+19 градусів за Цельсієм. А от у центральній частині країни, зокрема, у Черкасах, прогнозується +11+15.


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Теги: Великдень, погода
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