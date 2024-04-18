Прозорі міста 2023 року: у якій категорії опинився Луцьк

Прозорі міста 2023 року: у якій категорії опинився Луцьк
Програма Transparent cities («Прозорі міста») організації Transparency International Ukraine презентувала результати другого дослідження стану прозорості міст під час повномасштабної війни.

У 2023 році аналітики оцінили 70 міст і 10 місцевих рад, наближених до лінії фронту. Це друге дослідження, у яких міста оцінюють не балами, а статусами «прозоре», «частково прозоре» чи «непрозоре». Детальну базу даних дослідження за містами можна переглянути за посиланням, передає ДМ.

Загальний рівень прозорості у 2023 році складає 42,3 % (50 індикаторів для 80 ОМС). У 2022 році прозорість оцінили на 37,5 % (40 індикаторів для 70 міст).

За рік із 70 міських рад 30 покращили свої рівні прозорості на 5 % і більше, йдеться в дослідженні Transparent cities. Із категорії «непрозорі» у «прозорі» перейшов. Івано-Франківськ покращив свої показники на 31,9 %.

Серед обласних центрів три виявились «прозорими» (Дніпро, Львів, Тернопіль), 13 «частково прозорими» (Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Київ, Кропивницький, Луцьк, Миколаїв, Одеса, Рівне, Ужгород, Хмельницький, Чернівці, Чернігів) і п'ять «непрозорими» (Запоріжжя, Полтава, Суми, Харків, Черкаси). Порівняно з 2022 роком Тернопіль перемістився в категорію «прозорих», а Івано-Франківськ, Миколаїв, Одеса, Рівне, Ужгород, Хмельницький, Чернігів стали «частково прозорими».

Із 10 прифронтових міст два отримали статус «частково прозорих». «Середній рівень прозорості цих міст несуттєво відрізняється від загального рівня прозорості досліджуваних муніципалітетів (39,4 % та 42,3 %). Такі результати підтверджують, що ефективно працювати можна навіть в умовах війни та під постійними обстрілами, а близькість до фронту не завжди стає перешкодою для прозорості», — написали в Transparent cities.

Прозорі міста 2023 року: у якій категорії опинився Луцьк


Дослідники резюмували, що аналізовані ради здебільшого успішно реагували на виклики війни. Зокрема, 61 із 80 міст вчасно публікували актуальні списки укриттів, 58 міст поширювали інформацію про роботу бізнесу в умовах воєнного стану, 52 міста розробляли програми економічного і соціального розвитку. Також побільшало тих, хто транслював пленарні засідання міської ради, і поменшало питань, внесених у порядок денний «з голосу», тобто не анонсованих завчасно.

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Теги: Прозорість міст, Луцьк
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