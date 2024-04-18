Прозорі міста 2023 року: у якій категорії опинився Луцьк





У 2023 році аналітики оцінили 70 міст і 10 місцевих рад, наближених до лінії фронту. Це друге дослідження, у яких міста оцінюють не балами, а статусами «прозоре», «частково прозоре» чи «непрозоре». Детальну базу даних дослідження за містами можна переглянути за посиланням, передає



Загальний рівень прозорості у 2023 році складає 42,3 % (50 індикаторів для 80 ОМС). У 2022 році прозорість оцінили на 37,5 % (40 індикаторів для 70 міст).



За рік із 70 міських рад 30 покращили свої рівні прозорості на 5 % і більше, йдеться в дослідженні Transparent cities. Із категорії «непрозорі» у «прозорі» перейшов. Івано-Франківськ покращив свої показники на 31,9 %.



Серед обласних центрів три виявились «прозорими» (Дніпро, Львів, Тернопіль), 13 «частково прозорими» (Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Київ, Кропивницький, Луцьк, Миколаїв, Одеса, Рівне, Ужгород, Хмельницький, Чернівці, Чернігів) і п'ять «непрозорими» (Запоріжжя, Полтава, Суми, Харків, Черкаси). Порівняно з 2022 роком Тернопіль перемістився в категорію «прозорих», а Івано-Франківськ, Миколаїв, Одеса, Рівне, Ужгород, Хмельницький, Чернігів стали «частково прозорими».



Із 10 прифронтових міст два отримали статус «частково прозорих». «Середній рівень прозорості цих міст несуттєво відрізняється від загального рівня прозорості досліджуваних муніципалітетів (39,4 % та 42,3 %). Такі результати підтверджують, що ефективно працювати можна навіть в умовах війни та під постійними обстрілами, а близькість до фронту не завжди стає перешкодою для прозорості», — написали в Transparent cities.







Дослідники резюмували, що аналізовані ради здебільшого успішно реагували на виклики війни. Зокрема, 61 із 80 міст вчасно публікували актуальні списки укриттів, 58 міст поширювали інформацію про роботу бізнесу в умовах воєнного стану, 52 міста розробляли програми економічного і соціального розвитку. Також побільшало тих, хто транслював пленарні засідання міської ради, і поменшало питань, внесених у порядок денний «з голосу», тобто не анонсованих завчасно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Програма Transparent cities («Прозорі міста») організації Transparency International Ukraine презентувала результати другого дослідження стану прозорості міст під час повномасштабної війни.У 2023 році аналітики оцінили 70 міст і 10 місцевих рад, наближених до лінії фронту. Це друге дослідження, у яких міста оцінюють не балами, а статусами «прозоре», «частково прозоре» чи «непрозоре». Детальну базу даних дослідження за містами можна переглянути за посиланням, передає ДМ Загальний рівень прозорості у 2023 році складає 42,3 % (50 індикаторів для 80 ОМС). У 2022 році прозорість оцінили на 37,5 % (40 індикаторів для 70 міст).За рік із 70 міських рад 30 покращили свої рівні прозорості на 5 % і більше, йдеться в дослідженні Transparent cities. Із категорії «непрозорі» у «прозорі» перейшов. Івано-Франківськ покращив свої показники на 31,9 %.Серед обласних центрів три виявились «прозорими» (Дніпро, Львів, Тернопіль), 13 «частково прозорими» (Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Київ, Кропивницький, Луцьк, Миколаїв, Одеса, Рівне, Ужгород, Хмельницький, Чернівці, Чернігів) і п'ять «непрозорими» (Запоріжжя, Полтава, Суми, Харків, Черкаси). Порівняно з 2022 роком Тернопіль перемістився в категорію «прозорих», а Івано-Франківськ, Миколаїв, Одеса, Рівне, Ужгород, Хмельницький, Чернігів стали «частково прозорими».Із 10 прифронтових міст два отримали статус «частково прозорих». «Середній рівень прозорості цих міст несуттєво відрізняється від загального рівня прозорості досліджуваних муніципалітетів (39,4 % та 42,3 %). Такі результати підтверджують, що ефективно працювати можна навіть в умовах війни та під постійними обстрілами, а близькість до фронту не завжди стає перешкодою для прозорості», — написали в Transparent cities.Дослідники резюмували, що аналізовані ради здебільшого успішно реагували на виклики війни. Зокрема, 61 із 80 міст вчасно публікували актуальні списки укриттів, 58 міст поширювали інформацію про роботу бізнесу в умовах воєнного стану, 52 міста розробляли програми економічного і соціального розвитку. Також побільшало тих, хто транслював пленарні засідання міської ради, і поменшало питань, внесених у порядок денний «з голосу», тобто не анонсованих завчасно.

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