Росія здійснила масований обстріл залізниці: вокзал у Дніпрі відновив роботу. ОНОВЛЕНО

Росія здійснила масований обстріл залізниці: вокзал у Дніпрі відновив роботу. ОНОВЛЕНО
Росіяни обстріляли залізничний вокзал у Дніпрі.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога", – йдеться в повідомленні.

На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється.

Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро, тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове.

Затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:

- №38 Київ – Запоріжжя

- №80 Львів – Дніпро

- №120 Київ – Запоріжжя.

Після висадки пасажирів на станції Горяїнове поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в обʼїзд.

ОНОВЛЕНО станом на 10.30

Вокзал Дніпра вже відновив роботу.

Суттєво затримуються наступні поїзди:

№38 Київ – Запоріжжя;

№733 Дніпро - Київ;

№5/215 Чернівці - Запоріжжя.

Пасажирам, які не змогли потрапити на свій рейс через обстріл, залізничники знайдуть місця в інших поїздах потрібного напрямку впродовж доби: посадка можлива по квиткам на попередній рейс.

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Теги: Україна, росія, війна, Дніпро
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