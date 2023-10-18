Росія здійснила масований обстріл залізниці: вокзал у Дніпрі відновив роботу. ОНОВЛЕНО

Росіяни обстріляли залізничний вокзал у Дніпрі.Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці."Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога", – йдеться в повідомленні.На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється.Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро, тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове.Затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:- №38 Київ – Запоріжжя- №80 Львів – Дніпро- №120 Київ – Запоріжжя.Після висадки пасажирів на станції Горяїнове поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в обʼїзд.Вокзал Дніпра вже відновив роботу.Суттєво затримуються наступні поїзди:№38 Київ – Запоріжжя;№733 Дніпро - Київ;№5/215 Чернівці - Запоріжжя.Пасажирам, які не змогли потрапити на свій рейс через обстріл, залізничники знайдуть місця в інших поїздах потрібного напрямку впродовж доби: посадка можлива по квиткам на попередній рейс.