Речницю ОК «Південь» Наталію Гуменюк звільнили із займаної посади

Наталію Гуменюк звільнили з посади керівниці пресцентру Сил оборони півдня.Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України."Проведено ротаційні заходи щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк. Наразі триває відбір відповідного фахівця, який чи яка вже невдовзі стане «голосом» Сил оборони Півдня", – йдеться в повідомленні.Центр стратегічних комунікацій працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ.Наталя Гуменюк – військовослужбовиця, полковник Державної прикордонної служби. Раніше була помічницею начальника регіонального управління з питань взаємодії із засобами масової інформації Регіонального управління Морської охорони ДПСУ. До цього – помічниця командира загону морської охорони.Навесні 2022 року Гуменюк очолила об'єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня України.Гуменюк нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня.Раніше понад 150 медійників, видань та об’єднань з України та з-за кордону звернулися до комітету Верховної Ради з питань свободи слова з проханням звільнити Наталію Гуменюк.Журналісти заявили, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини російських окупантів у Херсонській області та не надає доступу до військових.