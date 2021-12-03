Священник з Волині розповів, чи можна хрестити дітей під час Великого посту





Про те, чи можна хрестити дітей під час Великого посту, настоятель парафії Святого Архистратига Михаїла міста Любомль Віктор Возняк написав у соціальній мережі «Facebook» - пише



Далі - його пряма мова.



Таїнство Хрещення - перше і найважливіше Таїнство, коли людина входить до Церкви і стає православним християнином. Напевно, тому навколо цього священнодійства найчастіше з'являються страхи, хвилювання і навіть забобони. Що можна і не можна, коли краще хрестити дитину, як вибрати хресних - ці та інші питання виникають у батьків в процесі підготовки, адже всі хочуть, щоб все пройшло правильно і за законами церкви. Ну а головним питанням напередодні Великодня є питання «Чи можна хрестити дитину в піст?»



Те, що під час Великого посту не можна хрестити дітей - велика омана. Насправді Таїнство Хрещення відбувається в будь-який час року, коли є бажання і можливість у батьків. Напевно більшість проводить аналогію з вінчанням - в Великий піст правда не можна вінчатися (за виключенням певних обставин, наприклад воїн, який їде на війну, або хвороба одного з членів подружжя ітд). Так як цей час утримання і духовного розвитку. Святкувати весілля з музикою, пишним столом і гуляннями в піст до ранку вважається гріхом. Хрещення ж не має нічого спільного з гулянням і застіллям, хоча багато хто помилково так вважають. Хрещення означає народження нового благодатного життя в Бозі, і це головне його призначення.



Коли краще хрестити дітей?



Хрещення - давня традиція, яка йде з перших століть християнства. І колись піст був навіть часом підготовки до хрещення, а хрестили людей саме по великих святах, так як це було зручно. Сьогодні ж можна домовитися зі священиком і хрещеними і прийти хрестити дитину в будь-який час, в тому числі в Великий піст.



Зазвичай дітей хрестять після сорокового дня від народження. Хрестити дитину в дитинстві або в більш усвідомленому віці - вибирати батькам. Немає гріха в тому, щоб хрестити пізніше. Але святі отці нагадували нам, що чим раніше хрестити дитину - тим краще. Через таїнство Хрещення людині відкриваються врата Церкви та інші таїнства. Дитину потрібно хрестити раніше, щоб вона стала повноправним членом Церкви і могла брати участь в її житті, причащатися і долучатися до релігії.



На питання чи потрібно хрестити дитину або чекати, поки він сам вибере релігію, Церква однозначно відповідає, що потрібно хрестити. Хрещення - це основа віри, і ми повинні про це сміливо говорити. Хрещення - доказ того, що ти християнин. Дитина народжується з волі Бога і батьків, він не вибирає сам, народжуватися йому чи ні. Хрещення - це теж народження, тільки духовне. Якщо ми розуміємо біологічну турботу: що дитину потрібно погодувати і одягнути, то також можемо подбати духовно і хрестити по своїй волі. Не охрестивши дитину, ми позбавляємо його церковної спільноти. До того ж, в євангельських історіях диво часто відбувалося по вірі інших людей, а не за власним вибором. Клопотання одних людей діяло на благо для інших. Хрещення немовлят також є давньою практикою, що несе благо. Щоб хрестити дитину, чекати поки пройде піст теж не обов'язково.



Хто може хрестити дитину? Як вибрати хресних?



Для багатьох таїнство Хрещення стає буденним. Всі знають, що потрібно хрестити народжену дитину, але не знають навіщо. Ми відчуваємо, що це благо, але деякі неправильно розуміють значення таїнства, сприймаючи його як захист від пристріту, хвороб і нещасть. Хрещення - це духовне народження, яке відбувається один раз також, як біологічне. Хрещеним батькам потрібно усвідомлювати, що вони приносять немовля на своїх руках до церкви і присвячують його Богу, залучаючи до єдиного організму церкви і віруючих. Тому, вибираючи хресних, потрібно в першу чергу звертати увагу на моральні моменти, не вибирати за політичними поглядами чи матеріальним станом. Хрещений повинен бути православним, любити дитину і зуміти виховати його духовно. Хрещеними батьками не можуть бути самі батьки дитини, пара подружжя або майбутня пара, так як духовна спорідненість вище кровного, дядька, тітки чи бабусі. Що стосується подарунків, то в церкві немає правил, що хресний зобов'язаний купити хрестик або якийсь обов'язковий подарунок. Але найчастіше хресні самі хочуть зробити своїм хреснику подарунок від чистого серця. Гарними подарунками стануть не тільки хрестик і ланцюжок, також хресні можуть дарувати ікони, церковні книги та інші сувеніри.



Як підготуватися до хрещення в піст?



Сам обряд Хрещення ніяк не відрізняється, відбувається він в пост чи ні, а ось правила для святкування все-таки є. У будь-якому випадку головна умова - щоб батьки і хресні батьки самі були православними християнами і змогли навчити християнства дитини. Перш ніж хрестити, потрібно позбутися від помилкових уявленнях про християнство, добре буде ходити до церкви, проводити бесіди, вивчати молитви і Закон Божий. Адже своїм прикладом батьки вчать дітей бути віруючими і благочестивими людьми. Все необхідне для обряду хрещення можна придбати в нашому храмі.



Поради для хрещення дитини в піст



Якщо виходить так, що вам потрібно хрестити дитину в піст, ось кілька порад, які допоможуть підготуватися:



Відсвяткуйте хрещення дитини у вузькому колі найближчих. Пам'ятайте, що піст - не час гучного застілля.



Можна відсвяткувати і в ресторані, попросивши приготувати пісне меню. Священик також може дозволити випити червоного вина.



Може бути так, що в церкві не хочуть хрестити в піст, тому що переживають з приводу застілля і гучного святкування. Тоді поясніть священнику, що ви знаєте закони церкви, дотримуєтеся посту і відмовитеся від великого застілля і алкоголю.



Буває, що священники не беруться хрестити дитину в піст, просто тому, що дуже зайняті богослужінням в ці дні. Якщо ж ваша дитина хворіє, і ви дуже хочете хрестити його прямо зараз, можна завжди поговорити про це зі священником, і він не відмовить в хрещенні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Таїнство Хрещення - перше і найважливіше Таїнство, коли людина входить до Церкви і стає православним християнином. Напевно, тому навколо цього священнодійства найчастіше з'являються страхи, хвилювання і навіть забобониПро те, чи можна хрестити дітей під час Великого посту, настоятель парафії Святого Архистратига Михаїла міста Любомльнаписав у соціальній мережі «Facebook» - пише ВСН Далі - його пряма мова.Таїнство Хрещення - перше і найважливіше Таїнство, коли людина входить до Церкви і стає православним християнином. Напевно, тому навколо цього священнодійства найчастіше з'являються страхи, хвилювання і навіть забобони. Що можна і не можна, коли краще хрестити дитину, як вибрати хресних - ці та інші питання виникають у батьків в процесі підготовки, адже всі хочуть, щоб все пройшло правильно і за законами церкви. Ну а головним питанням напередодні Великодня є питання «Чи можна хрестити дитину в піст?»Те, що під час Великого посту не можна хрестити дітей - велика омана. Насправді Таїнство Хрещення відбувається в будь-який час року, коли є бажання і можливість у батьків. Напевно більшість проводить аналогію з вінчанням - в Великий піст правда не можна вінчатися (за виключенням певних обставин, наприклад воїн, який їде на війну, або хвороба одного з членів подружжя ітд). Так як цей час утримання і духовного розвитку. Святкувати весілля з музикою, пишним столом і гуляннями в піст до ранку вважається гріхом. Хрещення ж не має нічого спільного з гулянням і застіллям, хоча багато хто помилково так вважають. Хрещення означає народження нового благодатного життя в Бозі, і це головне його призначення.Хрещення - давня традиція, яка йде з перших століть християнства. І колись піст був навіть часом підготовки до хрещення, а хрестили людей саме по великих святах, так як це було зручно. Сьогодні ж можна домовитися зі священиком і хрещеними і прийти хрестити дитину в будь-який час, в тому числі в Великий піст.Зазвичай дітей хрестять після сорокового дня від народження. Хрестити дитину в дитинстві або в більш усвідомленому віці - вибирати батькам. Немає гріха в тому, щоб хрестити пізніше. Але святі отці нагадували нам, що чим раніше хрестити дитину - тим краще. Через таїнство Хрещення людині відкриваються врата Церкви та інші таїнства. Дитину потрібно хрестити раніше, щоб вона стала повноправним членом Церкви і могла брати участь в її житті, причащатися і долучатися до релігії.На питання чи потрібно хрестити дитину або чекати, поки він сам вибере релігію, Церква однозначно відповідає, що потрібно хрестити. Хрещення - це основа віри, і ми повинні про це сміливо говорити. Хрещення - доказ того, що ти християнин. Дитина народжується з волі Бога і батьків, він не вибирає сам, народжуватися йому чи ні. Хрещення - це теж народження, тільки духовне. Якщо ми розуміємо біологічну турботу: що дитину потрібно погодувати і одягнути, то також можемо подбати духовно і хрестити по своїй волі. Не охрестивши дитину, ми позбавляємо його церковної спільноти. До того ж, в євангельських історіях диво часто відбувалося по вірі інших людей, а не за власним вибором. Клопотання одних людей діяло на благо для інших. Хрещення немовлят також є давньою практикою, що несе благо. Щоб хрестити дитину, чекати поки пройде піст теж не обов'язково.Для багатьох таїнство Хрещення стає буденним. Всі знають, що потрібно хрестити народжену дитину, але не знають навіщо. Ми відчуваємо, що це благо, але деякі неправильно розуміють значення таїнства, сприймаючи його як захист від пристріту, хвороб і нещасть. Хрещення - це духовне народження, яке відбувається один раз також, як біологічне. Хрещеним батькам потрібно усвідомлювати, що вони приносять немовля на своїх руках до церкви і присвячують його Богу, залучаючи до єдиного організму церкви і віруючих. Тому, вибираючи хресних, потрібно в першу чергу звертати увагу на моральні моменти, не вибирати за політичними поглядами чи матеріальним станом. Хрещений повинен бути православним, любити дитину і зуміти виховати його духовно. Хрещеними батьками не можуть бути самі батьки дитини, пара подружжя або майбутня пара, так як духовна спорідненість вище кровного, дядька, тітки чи бабусі. Що стосується подарунків, то в церкві немає правил, що хресний зобов'язаний купити хрестик або якийсь обов'язковий подарунок. Але найчастіше хресні самі хочуть зробити своїм хреснику подарунок від чистого серця. Гарними подарунками стануть не тільки хрестик і ланцюжок, також хресні можуть дарувати ікони, церковні книги та інші сувеніри.Сам обряд Хрещення ніяк не відрізняється, відбувається він в пост чи ні, а ось правила для святкування все-таки є. У будь-якому випадку головна умова - щоб батьки і хресні батьки самі були православними християнами і змогли навчити християнства дитини. Перш ніж хрестити, потрібно позбутися від помилкових уявленнях про християнство, добре буде ходити до церкви, проводити бесіди, вивчати молитви і Закон Божий. Адже своїм прикладом батьки вчать дітей бути віруючими і благочестивими людьми. Все необхідне для обряду хрещення можна придбати в нашому храмі.Якщо виходить так, що вам потрібно хрестити дитину в піст, ось кілька порад, які допоможуть підготуватися:Відсвяткуйте хрещення дитини у вузькому колі найближчих. Пам'ятайте, що піст - не час гучного застілля.Можна відсвяткувати і в ресторані, попросивши приготувати пісне меню. Священик також може дозволити випити червоного вина.Може бути так, що в церкві не хочуть хрестити в піст, тому що переживають з приводу застілля і гучного святкування. Тоді поясніть священнику, що ви знаєте закони церкви, дотримуєтеся посту і відмовитеся від великого застілля і алкоголю.Буває, що священники не беруться хрестити дитину в піст, просто тому, що дуже зайняті богослужінням в ці дні. Якщо ж ваша дитина хворіє, і ви дуже хочете хрестити його прямо зараз, можна завжди поговорити про це зі священником, і він не відмовить в хрещенні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію