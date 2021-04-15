У священників Луцького району військові попросили допомоги із мобілізацією

У Луцькій райдержадміністрації сьогодні, 18 квітня, відбулося засідання Ради Церков.Представники різних релігійних конфесій та організацій району зібралися, аби обговорити безпекові заходи під час здійснення богослужінь на Великодні свята. Також в порядку денному – питання підвищення ефективності мобілізаційних процесів у співпраці з релігійними організаціями Луцького району.Про це йдеться на сторінці у Фейсбуку Луцької РДА.Нараду за традицією розпочали зі спільної молитви та хвилини мовчання за загиблими.З ініціативи начальника Луцької РВАдо розмови долучилися представники Луцького районного управління ГУ ДСНС у Волинській області, Луцького РТЦК та СП.Заступниця головизвернулася до учасників засідання Ради Церков з проханням подбати про безпеку під час проведення богослужінь на Великдень.«Не забувайте про правила безпеки в разі повітряної тривоги. Подбайте, щоб ваші прихожани мали де сховатися. Дотримуйтеся правил комендантської години», – наголосила вона.Представники Луцького РТЦК та СП наголосили на необхідності підвищення ефективності мобілізаційних процесів у співпраці з релігійними організаціями Луцького району в зв’язку з ухваленням нового закону про мобілізацію, який вже підписав президент України.«Головна наша надія на Бога в цей нелегкий для всієї держави час. На жаль, війна продовжується, і варто кожному з нас пам'ятати про свої громадянські та конституційні обов’язки. Потрібно допомагати та підтримувати один одного, зокрема, тих, кому зараз найважче – родини полеглих Героїв. Вони потребують не лише моральної та психологічної підтримки, а й інколи просто допомоги по господарству. Є такі сім’ї в селах, де вдома залишилися лише жінки, й всі чоловічі обов’язки звалилися на їхні тендітні плечі. В свою чергу, ми теж зробимо все, що в наших силах. Можете повідомляти нам про кожний такий випадок. Лише разом ми переживемо непрості часи та вистоїмо в цій нерівній по співвідношенню сил боротьбі. Наш дух міцний і ми переможемо», – виступив Анатолій Костик.