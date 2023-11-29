У Луцькій громаді перейменували ще сім вулиць

У Луцькій громаді перейменували ще сім вулиць
У Луцькій міській громаді перейменували сім вулиць. Вони змінять назву із 1 травня 2024 року.

Відповідне розпорядження міського голови від 17 та 18 квітня опублікували на сайті міськради, передає Суспільне.

Офіційно змінюють назву такі вулиці:

вулиця Чайковського — вулиця Пясецького Вальдемара;
вулиця Брюллова — вулиця Сціборського Миколи;
вулиця Жуковського — вулиця Конструкторів;
вулиця Трункіна — вулиця Транспортна;
вулиця Декабристів — вулиця Свободи;
вулиця Арцеулова — вулиця Зоряна;
вулиця Мінська — вулиця Медова.

Як зазначили у розпорядженні, стенди та вказівники з назвами нових вулиць встановлюватиме департамент житлово-комунального господарства міськради.

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Теги: перейменування, вулиці, Луцьк
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