У Луцькій громаді перейменували ще сім вулиць





Відповідне розпорядження міського голови від 17 та 18 квітня опублікували на сайті міськради, передає



Офіційно змінюють назву такі вулиці:



вулиця Чайковського — вулиця Пясецького Вальдемара;

вулиця Брюллова — вулиця Сціборського Миколи;

вулиця Жуковського — вулиця Конструкторів;

вулиця Трункіна — вулиця Транспортна;

вулиця Декабристів — вулиця Свободи;

вулиця Арцеулова — вулиця Зоряна;

вулиця Мінська — вулиця Медова.



Як зазначили у розпорядженні, стенди та вказівники з назвами нових вулиць встановлюватиме департамент житлово-комунального господарства міськради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій міській громаді перейменували сім вулиць. Вони змінять назву із 1 травня 2024 року.Відповідне розпорядження міського голови від 17 та 18 квітня опублікували на сайті міськради, передає Суспільне Офіційно змінюють назву такі вулиці:вулиця Чайковського — вулиця Пясецького Вальдемара;вулиця Брюллова — вулиця Сціборського Миколи;вулиця Жуковського — вулиця Конструкторів;вулиця Трункіна — вулиця Транспортна;вулиця Декабристів — вулиця Свободи;вулиця Арцеулова — вулиця Зоряна;вулиця Мінська — вулиця Медова.Як зазначили у розпорядженні, стенди та вказівники з назвами нових вулиць встановлюватиме департамент житлово-комунального господарства міськради.

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