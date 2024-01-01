Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0,-2°, вдень 9-11° тепла.

Область

Хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0,-3°, вдень 7-12° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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