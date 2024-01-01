Унікальні коктейлі британського клубу вже доступні для всіх поціновувачів Ukrainian Spirit. РЕЦЕПТУРИ*

Унікальні коктейлі британського клубу вже доступні для всіх поціновувачів Ukrainian Spirit. РЕЦЕПТУРИ*
Найкращі бармени приватного британського королівського клубу Royal Over-Seas League представили шість унікальних коктейлів із використанням української преміальної горілки Ukrainian Spirit, виготовленої у Луцьку. Цей некомерційний приватний клуб заснований ще у 1910 році в Лондоні, а головною його меценаткою була Королева Єлизавета II.

Наприклад, Авторський коктейль Ukrainian Spirit має у склянці відтінки українського прапора та складається із багатьох інгредієнтів, серед яких: пюре маракуї, персиковий шнапс, лимонний сік та, звичайно, класична горілка Ukrainian Spirit.

Детальна інструкція та опис інгредієнтів на нашому сайті в розділі “Коктейлі”.


Бренд міцних напоїв Ukrainian Spirit широко представлений у Великій Британії, де часто проводять заходи задля популяризації української продукції. Найчастіше це відбувається під час дружніх коктейльних вечорів, які вже відбулися в ресторані “1269” готелю The Crowne Plaza hotels поблизу Лондона та магазині “Partridges of Kensington”, який співпрацює із Королівською родиною Британії.

Особливістю таких коктейльних вечорів є те, що десять відсотків від продажу коктейлів спрямовані на допомогу Україні в боротьбі за свободу.

Самостійно познайомитись ближче із продукцією Ukrainian Spirit можна у фірмових магазинах у Луцьку:
м. Луцьк, вул. Ковельська, 67. Телефон: +38 095 067 16 20
м. Луцьк, вул. Набережна, 28 (Мийка Нептун). Телефон: +38 095 067 15 44

Або на сайті:
https://ukrainianspirit.ua/ua

Споживайте відповідально!
Унікальні коктейлі британського клубу вже доступні для всіх поціновувачів Ukrainian Spirit. РЕЦЕПТУРИ*

Унікальні коктейлі британського клубу вже доступні для всіх поціновувачів Ukrainian Spirit. РЕЦЕПТУРИ*



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Теги: реклама, Ukrainian Spirit
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