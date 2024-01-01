Затримали помічника Шуфрича, який фінансував росгвардію в Криму

Затримали помічника Шуфрича, який фінансував росгвардію в Криму
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного фігуранта у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у фінансуванні росгвардії у тимчасово захопленому Криму.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, цей зловмисник відповідав за юридичні аспекти оборудки. Зокрема, він займався укладанням договору із структурами росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму.

Таким чином усього за 3 місяці на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів. Призначення платежів – надання «послуг воєнізованої охорони» об’єктів народного депутата на території півострова.
Затримали помічника Шуфрича, який фінансував росгвардію в Криму

Нагадаємо, що на початку лютого 2024 року нардеп Шуфрич уже отримав відповідну підозру.

За результатами проведених заходів слідчі та оперативники СБУ затримали бізнес-партнера Шуфрича та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Затримали помічника Шуфрича, який фінансував росгвардію в Криму

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводились за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Теги: зрадники, СБУ
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