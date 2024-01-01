СБУ: Шуфрич фінансував росгвардію в Криму

Правоохоронці повідомили нардепупро нову підозру – за фінансування росгвардії у Криму.Про це у телеграмі інформує СБУ.Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора і ДБР зібрала нові докази антиукраїнської діяльності народного депутата Нестора Шуфрича, який ужеЗа даними слідства, фігурант налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово захопленому Криму.Зокрема, Шуфрич платив гроші росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Лише за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона російських рублів.Мова йде про недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тис. квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз.Земельна ділянка площею понад 1,5 га входить до рекреаційної зони та межує із «дачею».Ця нерухомість була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких булаВідповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича.Згодом фігуранти організували підписання договору із структурами росгвардії на «охорону» об’єкта у Криму, за яким щомісяця переводилось на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів.Крім того підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет рф, сплачуючи податки та збори.Під час обшуків в офісах афілійованих із нардепом комерційних структур і помешканнях фігурантів у Києві виявлено документацію, печатки та інші речові докази злочинної діяльності.На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки і ДБР повідомили Нестору Шуфричу та його юристу про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.