Волинян просять гідно зустріти кортеж із тілом Героя Сергія Дукельського
Сьогодні, 14:29
До Нововолинська завтра, 9 лютого, привезуть тіло загиблого військовослужбовця Сергія Дукельського.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
У пʼятницю, 9 лютого, «на щиті» до Нововолинська повертається Герой Сергій Дукельський.
Об 11:00 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.
Об 11:30 відбудеться панахида біля підʼїзду будинку, де жив Сергій: мкрн Шахтарський, 30.
О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі. Чин погребіння - кладовище села Петрове Поромівської громади.
«Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
У пʼятницю, 9 лютого, «на щиті» до Нововолинська повертається Герой Сергій Дукельський.
Об 11:00 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.
Об 11:30 відбудеться панахида біля підʼїзду будинку, де жив Сергій: мкрн Шахтарський, 30.
О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі. Чин погребіння - кладовище села Петрове Поромівської громади.
«Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лучанин незаконно торгував зброєю на Рівненщині
Сьогодні, 15:03
СБУ: Шуфрич фінансував росгвардію в Криму
Сьогодні, 14:46
Волинян просять гідно зустріти кортеж із тілом Героя Сергія Дукельського
Сьогодні, 14:29