Волинян просять гідно зустріти кортеж із тілом Героя Сергія Дукельського

Волинян просять гідно зустріти кортеж із тілом Героя Сергія Дукельського
До Нововолинська завтра, 9 лютого, привезуть тіло загиблого військовослужбовця Сергія Дукельського.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

У пʼятницю, 9 лютого, «на щиті» до Нововолинська повертається Герой Сергій Дукельський.

Об 11:00 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.

Об 11:30 відбудеться панахида біля підʼїзду будинку, де жив Сергій: мкрн Шахтарський, 30.

О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі. Чин погребіння - кладовище села Петрове Поромівської громади.

«Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.

Волинян просять гідно зустріти кортеж із тілом Героя Сергія Дукельського

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Теги: загиблі, війна
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