Волинян просять гідно зустріти кортеж із тілом Героя Сергія Дукельського

Сергія Дукельського.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



У пʼятницю, 9 лютого, «на щиті» до Нововолинська повертається Герой Сергій Дукельський.



Об 11:00 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.



Об 11:30 відбудеться панахида біля підʼїзду будинку, де жив Сергій: мкрн Шахтарський, 30.



О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі. Чин погребіння - кладовище села Петрове Поромівської громади.



«Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Нововолинська завтра, 9 лютого, привезуть тіло загиблого військовослужбовцяПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаУ пʼятницю, 9 лютого,до Нововолинська повертається Герой Сергій Дукельський.Об 11:00 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.Об 11:30 відбудеться панахида біля підʼїзду будинку, де жив Сергій: мкрн Шахтарський, 30.О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі. Чин погребіння - кладовище села Петрове Поромівської громади.«Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.

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