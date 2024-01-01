Лучанин за кермом авто на Рівненщині збив 14-річну дівчинку на переході

У місті Дубно на Рівненщині під колеса буса під керуванням лучанина потрапила неповнолітня пішохідка.Про це у фейсбуці повідомляє поліція Рівненської області.Вчора, 7 лютого, близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення про автопригоду на вулиці Сурмичі.Слідчий Дубенського РВП на місці події встановив, що 35-річний житель Луцька за кермом автомобіля «Mercedes Sprinter» допустив наїзд на 14-річну пішохідку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.Унаслідок ДТП потерпілу неповнолітню дубенчанку із переломом лобної кістки, струсом головного мозку та закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України.Водій відповідно до огляду був тверезий, втім у нього також відібрані зразки крові. Він пояснив, що не побачив дівчинку через обмежену видимість за поганих погодних умов.