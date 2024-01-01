Лучанин за кермом авто на Рівненщині збив 14-річну дівчинку на переході

Лучанин за кермом авто на Рівненщині збив 14-річну дівчинку на переході
У місті Дубно на Рівненщині під колеса буса під керуванням лучанина потрапила неповнолітня пішохідка.

Про це у фейсбуці повідомляє поліція Рівненської області.

Вчора, 7 лютого, близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення про автопригоду на вулиці Сурмичі.
Лучанин за кермом авто на Рівненщині збив 14-річну дівчинку на переході

Слідчий Дубенського РВП на місці події встановив, що 35-річний житель Луцька за кермом автомобіля «Mercedes Sprinter» допустив наїзд на 14-річну пішохідку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.
Лучанин за кермом авто на Рівненщині збив 14-річну дівчинку на переході

Унаслідок ДТП потерпілу неповнолітню дубенчанку із переломом лобної кістки, струсом головного мозку та закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували.
Лучанин за кермом авто на Рівненщині збив 14-річну дівчинку на переході

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України.
Лучанин за кермом авто на Рівненщині збив 14-річну дівчинку на переході

Водій відповідно до огляду був тверезий, втім у нього також відібрані зразки крові. Він пояснив, що не побачив дівчинку через обмежену видимість за поганих погодних умов.
Лучанин за кермом авто на Рівненщині збив 14-річну дівчинку на переході

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян просять гідно зустріти кортеж із тілом Героя Сергія Дукельського
Сьогодні, 14:29
В окупантів – паніка: ГУР зламав їхню програму управління дронами
Сьогодні, 14:20
Лучанин за кермом авто на Рівненщині збив 14-річну дівчинку на переході
Сьогодні, 14:02
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Миколою Фальчуком
Сьогодні, 13:47
Захищаючи Україну, загинув льотчик Владислав Риков, на рахунку якого – 385 бойових вильотів
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
У Луцьку автівка збила пішохода, у чоловіка черепно-мозкова травма, – ЗМІ У Луцьку автівка збила пішохода, у чоловіка черепно-мозкова травма, – ЗМІ
07 лютий, 21:57
П’яна жінка скоїла аварію на Гнідавській у Луцьку П’яна жінка скоїла аварію на Гнідавській у Луцьку
07 лютий, 17:21
У Луцьку в аварію потрапили три автівки У Луцьку в аварію потрапили три автівки
31 січень, 17:45
Аварія на Глушець у Луцьку: в мережу потрапило відео Аварія на Глушець у Луцьку: в мережу потрапило відео
26 січень, 17:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині поліцейський зловив браконьєра, який завдав збитків на 150 тисяч
Сьогодні, 15:17
 0
Лучанин незаконно торгував зброєю на Рівненщині
Сьогодні, 15:03
 0
СБУ: Шуфрич фінансував росгвардію в Криму
Сьогодні, 14:46
 0
Волинян просять гідно зустріти кортеж із тілом Героя Сергія Дукельського
Сьогодні, 14:29
 0
В окупантів – паніка: ГУР зламав їхню програму управління дронами
Сьогодні, 14:20
 0
Медіа
відео
1/8