Захищаючи Україну, загинув льотчик Владислав Риков, на рахунку якого – 385 бойових вильотів

Захищаючи Україну, загинув льотчик Владислав Риков, на рахунку якого – 385 бойових вильотів
Загинув льотчик Владислав Риков, на рахунку якого було 385 бойових вильотів.

Про смерть Владислава повідомив його побратим, льотчик-штурмовик Ростислав Лазаренко.

"Вчора мені вирвали серце. 07.02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сімʼї, мій заступник — Владислав Риков. На його рахунку 385 бойових вильотів — це був найкращий льотчик і командир, якого я знав.

Він прикривав мою спину з початку повномасштабної війни як на землі, та і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих. Для мене це надзвичайно тяжка втрата, так як за цих майже два роки війни, Влад завжди був поруч і всі проблеми ми вирішували разом. Влада мало хто знав, але його історію я розповім згодом, бо про таких людей потрібно знати і памʼятати — він віддав життя за наші життя, за нашу свободу і за нашу Україну!" - йдеться в повідомленні.

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Теги: льотчик, загибель
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