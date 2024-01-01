У Луцьку вручили державні нагороди родинам загиблих захисників. ФОТО

Міський головавручив державні нагороди родинам загиблих захисників.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Сьогодні, 8 лютого, міський голова Ігор Поліщук зустрівся з членами сімей військовослужбовців, які віддали своє життя у війні з російськими загарбниками. Батькам, дружинам та дітям загиблих Героїв він висловив співчуття у зв'язку з непоправною втратою. Подякував за невимовну жертву та відданість їхніх синів, чоловіків та батьків, і разом із підполковникомвручив державні нагороди, присвоєні, на жаль, посмертно.Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено:солдата(посмертно). Нагороду отримала сестра —солдата(посмертно). Орден отримала мати —старшого сержанта Тесленка(посмертно). Орден отримав син —солдата(посмертно). Нагороду отримала мати —Медаллю “Захиснику Вітчизни” нагороджено(посмертно). Медаль отримала донька —Відзнакою Міністра Оборони України Захиснику України нагороджено солдата(посмертно). Відзнаку отримала мати —Співчуття, повага та вдячність їхнім рідним!