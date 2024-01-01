У Луцьку вручили державні нагороди родинам загиблих захисників. ФОТО

У Луцьку вручили державні нагороди родинам загиблих захисників. ФОТО
Міський голова Ігор Поліщук вручив державні нагороди родинам загиблих захисників.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Сьогодні, 8 лютого, міський голова Ігор Поліщук зустрівся з членами сімей військовослужбовців, які віддали своє життя у війні з російськими загарбниками. Батькам, дружинам та дітям загиблих Героїв він висловив співчуття у зв'язку з непоправною втратою. Подякував за невимовну жертву та відданість їхніх синів, чоловіків та батьків, і разом із підполковником Олександром Фурманом вручив державні нагороди, присвоєні, на жаль, посмертно.

Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено:
У Луцьку вручили державні нагороди родинам загиблих захисників. ФОТО

солдата Маєвського Олександра Володимировича (посмертно). Нагороду отримала сестра — Катерина Володимирівна;
У Луцьку вручили державні нагороди родинам загиблих захисників. ФОТО

солдата Сідорського Олександра Антоновича (посмертно). Орден отримала мати — Віолетта Миколаївна;
У Луцьку вручили державні нагороди родинам загиблих захисників. ФОТО
У Луцьку вручили державні нагороди родинам загиблих захисників. ФОТО

старшого сержанта Тесленка Дмитра Миколайовича (посмертно). Орден отримав син — Ігор;
У Луцьку вручили державні нагороди родинам загиблих захисників. ФОТО
У Луцьку вручили державні нагороди родинам загиблих захисників. ФОТО

солдата Раєнкова Дмитра Володимировича (посмертно). Нагороду отримала мати — Наталія Володимирівна.
У Луцьку вручили державні нагороди родинам загиблих захисників. ФОТО

Медаллю “Захиснику Вітчизни” нагороджено Гошка Романа Петровича (посмертно). Медаль отримала донька — Валерія.
У Луцьку вручили державні нагороди родинам загиблих захисників. ФОТО
У Луцьку вручили державні нагороди родинам загиблих захисників. ФОТО

Відзнакою Міністра Оборони України Захиснику України нагороджено солдата Співака Юрія Миколайовича (посмертно). Відзнаку отримала мати — Євгенія Андріївна.
У Луцьку вручили державні нагороди родинам загиблих захисників. ФОТО
У Луцьку вручили державні нагороди родинам загиблих захисників. ФОТО

Співчуття, повага та вдячність їхнім рідним!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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